Κάποτε είχα διαβάσει πως η ζωή αξίζει γι’ αυτά τα 10 δευτερόλεπτα πριν από το πρώτο φίλι. Αυτό εκτός από ρομαντικό, αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Γιατί μόλις αυτά περάσουν δεν συμβαίνει απλώς κάτι απολαυστικό για τις αισθήσεις μας, αλλά κάτι πραγματικά ωφέλιμο για τον οργανισμό μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην απολμβάνει τα φιλιά. Είναι η πιο αγνή, άδολη έκφραση της επιθυμίας μας για κάποιον, χαρίζουν αυτή την ασύγκριτη αίσθηση πληρότητας που μας κατακλύζει όταν νιώθουμε ότι γινόμαστε η πηγή ερωτικών συναισθημάτων και, φυσικά, είναι ο,τι πιο κοντινό στην αίσθηση του ότι πετάς. Η ευχαρίστηση εκτοξεύεται όταν μιλάμε για το πρωτο φιλί που δίνουμε με κάποιον αφού εκεί εμπλέκεται και η χαρά της ανακάλυψης.

Κι ενώ στη σκηνή διαδραματίζεται ένα από τα πιο συναρπαστικά έργα, στα παρασκηνία -δηλαδή μέσα στο σώμα μας- εκτελείται μια σειρά από λειτουργίες που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε (με την προυπόθεση φυσικά, ότι το φιλί ανήκει σε αυτά που στο τέλος τους σας αφήνουν με ένα μεγάλο χαμόγελο). Καιρός να αποκτήσουμε γνώση. Τι συμβαίνει λοιπόν στο σώμα μας την πρώτη φορά που τα χείλη μας έρχονται σε επαφή με αυτά ενός άλλου ανθρώπου;



1. Μειώνεται το άγχος Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΝΒC, έβαλε κάποια ζευγάρια να φιληθούν για 15 λεπτά. Μετρώντας τα επίπεδα της κορτιζόλης (της ορμόνης του άγχους) μετά το πέρας αυτών των λεπτών παρατήρησαν ότι είχαν παρουσιάσει εντυπωσιακή πτώση.

Μήπως λοιπόν αυτό που χρειάζεστε μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά δεν είναι ένα ποτό, αλλά μερικά φιλιά με το σύντροφό σας; 2. Βοηθά στην καταπολέμηση της χοληστερίνης Ναι, τα φιλιά έχουν θετική επίδραση στα επίπεδα λιπιδιών στο αίμα. Ερευνητές του οργανισμού Western Journal of Communication βρήκαν ότι μερικά ρομαντικά φιλιά μπορούν να μειώσουν την χοληστερόλη στον ορό του αίματος και, παράλληλα, να αυξήσουν τη συνολική κανοποίηση που νιώθει ένα ζευγάρι μέσα από τη σχέση του. 3. Χάρη στο σάλιο καταλαβαίνετε αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος σας κάνει Πολλά κρίνονται από το πρώτο φιλί, αφού αν δεν σας φανεί καλό, δύσκολα θα πείτε «ναι» σε ένα δεύτερο ραντεβού με τον ίδιο άνθρωπο, πόσο μάλλον στην πιθανότητα να κάνετε σχέση μαζί του. Ποιος είναι όμως ο μηχανισμός που σας βοηθά να καταλάβετε αν είναι ο «κατάλληλος»; Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει το σάλιο. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να επιλέγει συντρόφους με βάση το πρωτόγονο ένστικτο της αναπαραγωγής και διαιώνισης του είδους του και, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η χημική σύσταση του σάλιου βοηθά το σώμα σας να αποφασίσει -υποσυνείδητα πάντα- αν το πρόσωπο που φιλάτε είναι όχι μόνο είναι καλός σύντροφος, αλλά και ιδανικός υποψήφιος για να υγιείς απογόνους. Και κάτι μας λέει ότι η βιολογία είναι ένα αρκετά αξιόπιστο κριτήριο. 4. Εκλύεται μεγάλη ποσότητα αδρεναλίνης Πριν το πρώτο φιλί νιώθετε όπως ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να πηδήξει από τα 500 μέτρα. Έχετε σκεφτεί ποτέ που οφείλεται τόση ένταση; Το ίδιο χημικό που εκλύεται και όταν το σώμα μας έρχεται σε κατάσταση «πάλης ή φυγής» (fight or flight), παράγεται και όταν φιλάμε για πρώτη φορά κάποιον. Το σώμα απελευθερώνει αδρεναλίνη η οποία ενισχύει τον καρδιακό ρυθμό και τα επίπεδα της ενέργειας μας και, ταυτόχρονα, αυξάνει τη ροή του αίματος. Τρεις αντιδράσεις που συμβάλλουν στην καλή υγεία του οργανισμού.



5. Παράγονται ένα σωρό ακόμα χημικές ενώσεις που μας κάνουν να νιώθουμε ευτυχία Δεν είναι μόνο η αδρεναλίνη. Ένας απίθανος αριθμός χημικών ενώσεων παράγεται, οι οποίοι, εν συνεχεία, απελευθερώνονται στο αιμα κάνοντας μας να νιώθουμε απίστευτη χαρά.

Ο Justin Lehmiller, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ υποστηρίζει ότι όταν φιλάμε κάποιον ο εγκέφαλος μας γεμίζει ντοπαμίνη, δηλαδή το ίδιο χημικό που εκλύεται όταν εκτελούμε δραστηριότητες που απολαμβάνουμε. bovary loading…

