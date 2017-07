Ιούλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ γεννήθηκαν το 2002 από μια ομάδα ανθρώπων, που αγαπούν την φύση. Για δεκαπέντε πλέον χρόνια οι εκδηλώσεις του Φυσιολατρικού Συλλόγου Γρεβενών χαρακτηρίζονται από συνέπεια στην ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει στόχο να αγαπηθεί από τον επισκέπτη και να δώσει μια ακόμη επιλογή για ψυχαγωγία στους ανθρώπους της περιοχής των Γρεβενών και όχι μόνο.

Έτσι και φέτος όπως κάθε χρόνο ο Φυσιολατρικός σύλλογος «ΤΑ ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση ‘’ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2017 River Spirit ‘’ στο χωριό Νησί του Δήμου Γρεβενών, στη θέση Μοναστήρι, δίπλα στο ποτάμι Αλιάκμωνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 28-07-2017 Σάββατο 29-07-2017 Κυριακή 30-07-2017

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας προσκαλεσουμε στην ετήσια εκδήλωση ‘’ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2017 River Spirit ‘’ στήριξη σας και εμπιστοσύνη προς τον συλογγο μας θα μας ευχαριστουσε παρα πολύ . Με εκτίμηση, Φυσιολατρικός Σύλλογος ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ

