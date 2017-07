Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Λίγο πριν από τις πρώτες καλοκαιρινές μας διακοπές, ολοένα και αυξάνονται οι προσπάθειες μας να χάσουμε και τα τελευταία κιλά που μας βασανίζουν. Ισορροπημένη διατροφή, αποκλεισμός ορισμένων τροφών και συστηματική προπόνηση βρίσκονται μέσα στο καθημερινό μας πρόγραμμα, αλλά συχνά ο μεταβολισμός παραμένει κολλημένος.



Τι πρέπει να κάνετε για να τον «ξυπνήσετε» και να μπορέσετε ενισχύσετε τις προσπάθειες σας για να κάψετε θερμίδες και να αποκτήσετε τη σιλουέτα που ονειρεύεστε; Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μυστικό κρύβεται στην πρόσληψη μιας πολύ σημαντικής βιταμίνης αμέσως μετά από το πρωινό σας γεύμα, η οποία ενεργοποιεί το μεταβολισμό και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του στόχου σας. Μιλάμε, για τη βιταμίνη Β, στην ουσία για το σύμπλεγμα Β βιταμινών, το οποίο έχει ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία του ανθρώπου. Καθεμία από αυτές βοηθά στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου, την οξυδέρκεια, τη διάθεση, τα επίπεδα της ευτυχίας και την προστασία από παθήσεις και ασθένειες. Ποιος όμως ο ρόλος τους στην απώλεια κιλών;



Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β προωθούν την απελευθέρωση της ενέργειας που ο οργανισμός παίρνει από υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη. Πιο συγκεκριμένα: Στο σύμπλεγμα Β βιταμινών ανήκει η βιταμίνη Β1, που ονομάζεται αλλιώς «θειαμίνη» ( thiamine). Αυτή χρησιμοποιείται για την πέψη και την εξαγωγή ενέργειας από τις τροφές μετατρέποντας τα θρεπτικά συστατικά σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια. Θα τη βρείτε σε τροφές όπως ολικής αλέσεως δημητριακά, φασόλια, καρύδια και φρέσκα φρούτα. Μια ακόμη βιταμίνη είναι η βιοτίνη που βρίσκεται στα αυγά, στις ντομάτες, στη γλυκοπατάτα, στους ξηρούς καρπούς και στο κρέας. Η συγκεκριμένη βιταμίνη παίζει ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπών.

Ακόμη, σημαντική είναι η βιταμίνη Β9 ή αλλιώς «φολικό οξύ»

Η βιταμίνη Β12 είναι ο εχθρός του λίπους στο σώμα. Είναι γνωστή για την ισχυρή αντιοξειδωτική της ικανότητα και βοηθά στη διαδικασία καύσης του λίπους, μέσα από το μεταβολισμό πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λίπους. Θα τη βρείτε στο γάλα, το συκώτι και τα μύδια.

