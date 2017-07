Ιούλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Απαντήσεις στα 8 ερωτήματα που είχε θέσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σχετικά τη νομοθετική ρύθμιση για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, έδωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών. Ο Πάνος Σκουρλέτης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες μισθοδοσίας των νέων συμβάσεων που θα συνάψουν , «προτίθεται να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών αυτών και από τα κάθε είδους έσοδα των ΟΤΑ» .



Επισημαίνει ότι «σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των εργαζομένων για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί θα πρέπει να καταβληθούν» και «το υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται εφόσον χρειαστεί – να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι παρασχεθείσες υπηρεσίες θα πληρωθούν» . Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, ο αριθμός των θέσεων μονίμου προσωπικού που θα προτείνει ο κάθε δήμος «εναπόκειται στη κρίση του κάθε φορέα ο οποίος σύμφωνα και με συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και ο μόνος αρμόδιος να προβεί στην εκτίμηση των σχετικών υπηρεσιακών αναγκών». Σε ότι αφορά τις νέες συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4479/2017 , αυτές «έχουν χρόνο λήξης το χρόνο κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και απώτατο χρονικό όριο 31/3/2018». Ακόμη ότι οι συμβάσεις αυτές ανά δήμο δύναται να είναι «με το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αλλά πάντως σε θέσεις που σχετίζονται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο με την καθαριότητα, την 7/6/2017». Το νομικό τμήμα της ΚΕΔΕ επεξεργάζεται ήδη τις σχετικές απαντήσεις και την Τρίτη θα διατυπωθούν επ΄ αυτών οι θέσεις και οι παρατηρήσεις του κορυφαίου θεσμικού οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Σε σχετική της ανακοίνωση, η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι «σε κάθε περίπτωση πρωταρχικός στόχος μας είναι η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων, αλλά και η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων μας». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

