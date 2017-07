Ιούλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η παράσταση που κερδίζει κάθε μέρα το κοινό ανά την Ελλάδα, ετοιμάζει τις βαλίτσες της για ΓΡΕΒΕΝΑ την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιουλίου 2017 στο Θέατρο’’ΚΑΣΤΡΑΚΙ’’ , για μια παράσταση με απίστευτες ατάκες γέλιου!



Ώρα : 21:15 Γενική είσοδος : 10 ευρώ

«Να SEX υπνήσω Πεθερά»! Είναι οι πιο τρελοί «Φυλακισμένοι του Πλανήτη», αδίστακτοι, μοναδικοί, απίθανοι & απρόβλεπτοι ζούνε… όλα τα… Μνημόνια

Ηotspot

Τρελές καταστάσεις

Την ζωή

Ερωτεύονται και…

Ονειρεύονται την αποφυλάκισή τους ,την ελευθερία τους & απόπειρες απόδρασης! Βιώνουν καταστάσεις κάτω από τον τρόμο και τον φόβο της διευθύντριας των φυλακών. Βάλλονται συνεχώς, με κατηγορίες, για τις οποίες ευθύνη φέρει ένα και μόνο άτομο η… Πεθερά. ü Χορός

ü Τραγούδι

ü Έρωτες

ü Παρεξηγήσεις

ü Κωμικά ευτράπελα…. από τους πιο μουρλούς… ήρωες –συμπληρώνουν το πάζλ της πιο ξεκαρδιστικής κωμωδίας της χρονιάς!!!



«Μια κωμωδία για όλη την Οικογένεια!!!»

Πρωταγωνιστούν ü Γιώργος Μακρής – Ελένη Φιλίνη σε ρόλο Έκπληξη

ü Βασίλης Καμίτσης

ü Σπύρος Θεοδόσης

ü Γιώργος Μαυράς

ü Κώστας Γόνης

ü Και άλλοι τρελοί φυλακισμένοι Σενάριο & Σκηνοθεσία: Γιώργου Μακρή

Χορογραφίες: Ελεάνα Γλύκα

Ενδυματολόγος: Τούλα Μακρή

Μουσική επιμέλεια: Ν.Ρόγκας

Φωτογραφία: Μαρία Ναούμ

Ήχος – Φως: Βασίλης Πρινιωτάκης

Studio Ηχογ/σης: Άκης Μελής Ο Γιώργος Μακρής εμπνευστής του έργου «Να SEXυπνήσω πεθερά»! αλλά και σκηνοθέτης- ηθοποιός αναφέρει: «Εμπνέομαι από την εποχή που βιώνουμε & την δια…κωμωδώ! Αυτή είναι η επιλογή για όλους μας! Πάντα η αστεία πλευρά, μας δημιουργεί όμορφες στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους! Και πάντα, μα πάντα το γέλιο μας εμπνέει για λύσεις που μας προσφέρουν απλόχερα πιο όμορφη καθημερινότητα! Ελάτε μαζί μας, ελάτε να διασκεδάσουμε και να ξυπνήσουμε το σύστημα… με το γέλιο μας και την αισιοδοξία μας!»

