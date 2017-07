Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ρούχα, παπούτσια, gadgets, είδη σπιτιού, δώρα, ψώνια από το σούπερ μάρκετ, γρήγορο φαγητό. Ένα είναι σίγουρο… Σήμερα παραγγέλνουμε online! Πόση καινοτομία μπορεί άραγε να χωρέσει ένα κλασικό πεδίο όπως αυτό των μεταφράσεων. Ο Νίκος Σιτσάνης, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Speakt. Πρόκειται για μία online πλατφόρμα επαγγελματικής μετάφρασης που προσφέρει μεταφραστικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 35 γλώσσες και απευθύνεται σε όλους. Μέσα σε λίγα λεπτά με ένα κλικ μπορείς να παραγγείλεις μία μετάφραση, οποιουδήποτε κειμένου, σε οποιαδήποτε γλώσσα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εύκολα και γρήγορα, να μάθεις απευθείας το κόστος της και την ημερομηνία παράδοσης στο e-mail.



Πώς προέκυψε η ιδέα του online μεταφραστικού γραφείου; «Έχω τελειώσει μηχανικός πληροφορικής, δεν έχω άμεση σχέση με την μετάφραση. Το 2008 βρέθηκε μία ανάγκη για μεταφράσεις σε μία εταιρεία που δούλευα στην Ιταλία και μες το μυαλό μου βρέθηκε ένα κενό που υπήρχε στην αγορά, όχι απαραίτητα ότι δεν υπήρχε σαν υπηρεσία, απλά καινοτόμος είναι ο τρόπος που γίνεται η παραγγελία. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία παραδοσιακή υπηρεσία απλά εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να γίνεται πιο εύκολα και άμεσα. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μία εφαρμογή που να μπορεί ο άλλος να κάνει copy paste, να ανεβάσει ένα αρχείο, να γίνεται άμεση online κοστολόγηση επί τόπου και να κάνει την παραγγελία του. Κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο που να μπορεί κάποιος από το πρώτο κλικ μέχρι το τελευταίο να πάρει αυτό που θέλει. Πριν 9 χρόνια έγινε η σύλληψη της ιδέας, όχι με την μορφή που είναι τώρα, ξεκίνησε στην Ελλάδα με το translation24.gr, ένα brand name πιο ελληνικό. Το 2015 σκεφτήκαμε το speakt.com». – Πώς λειτουργεί; «Καταρχήν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι παραγγελίες αυτόματα. Υπάρχουν και έγγραφα ας πούμε σκαναρισμένα που δεν μπορεί αμέσως να τα αναγνωρίσει το σύστημα να μετρήσει τις λέξεις και να βγάλει το κόστος. Οπότε λειτουργούμε και με την μέθοδο του «στείλτε μας e-mail να σας στείλουμε προσφορά». Ο άνθρωπος είναι το πιο βασικό στοιχείο στην υπηρεσία αυτή. Τι κάνουμε λοιπόν όταν γίνεται μία παραγγελία… Έχουμε από πίσω συνδεδεμένους χιλιάδες μεταφραστές που είναι σε θέση ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνουν accept (δεκτή) μία εισερχόμενη παραγγελία. Με το που έρθει η παραγγελία το σύστημα ελέγχει τα χαρακτηριστικά: Για παράδειγμα, το κείμενο είναι word, είναι από ελληνικά στα αγγλικά, είναι τουριστικού περιεχομένου και ταιριάζει με τους μεταφραστές που είναι για το ζεύγος «ελληνικά – αγγλικά» σε κείμενα τουριστικού περιεχομένου. Η εργασία πηγαίνει σε αυτούς, εκείνος που είναι διαθέσιμος κάνει «αποδοχή» και ξεκινάει την μετάφραση. Ο πελάτης – χρήστης ενημερώνεται για το ποιος έχει αναλάβει την μετάφραση αλλά και για το πότε θα παραδοθεί η μετάφραση στο e-mail του. Επίσης ο πελάτης μπορεί να είναι σε επαφή και να μιλάει με τον μεταφραστή σε real time». – Το κόστος; «Το κόστος βγαίνει άμεσα σύμφωνα με τον αριθμό των λέξεων. Κάθε γλώσσα έχει άλλη κοστολόγηση, αραβικά και κινέζικα είναι πιο ακριβά για παράδειγμα. Οι Βούλγαροι είναι πιο φτηνοί μεταφραστές, οι Σουηδοί είναι πανάκριβοι. Ανάλογα με το ζεύγος που θα επιλέξεις θα πάρεις και το ανάλογο κόστος. Για ένα κλασικό ζεύγος στην Ελλάδα το «αγγλικά-ελληνικά» για 1.000 λέξεις, περίπου 5 σελίδες word, το κόστος είναι γύρω στα 62 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται με πιστωτική, με paypal και με κατάθεση σε λογαριασμό. Μέχρι το 2015 είχαμε μία υπηρεσία για όλους, την επαγγελματική μετάφραση. Στην πορεία όμως διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποιοι φοιτητές ή κάποιοι που δεν θέλανε τόσο τέλεια μετάφραση οπότε φτιάξαμε ένα πακέτο το «economy» το οποίο σου έδινε τη δυνατότητα να πάρεις την μετάφραση σου πιο φτηνά, στα 47 ευρώ, που μπορεί να μην είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας μεταφραστής αλλά να είναι σε θέση να κάνει μία όχι τόσο υψηλών προδιαγραφών. Το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό για το σκοπό που το θέλει ο πελάτης-χρήστης. Για παράδειγμα μπορεί να έχεις πάρει ένα πλυντήριο πιάτων και να θέλεις να μεταφράσει το εγχειρίδιο χρήσης για να δεις πώς λειτουργεί.



Άμα «καίγεσαι» υπάρχει η υπηρεσία express delivery όπου το έργο μπορεί να χωριστεί στα δύο ή στα τρία να το αναλάβουν δύο ή τρεις μεταφραστές αντίστοιχα και να το παραδώσουν. Υπάρχει εδώ το πρόβλημα της ανομοιογένειας και το λέμε στον πελάτη ότι για το βέλτιστο αποτέλεσμα καλό είναι να το κάνει ένας μεταφραστής. Και πάλι όμως οι τρεις μεταφραστές θα συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Κοιτάμε το αποτέλεσμα παρά να εξυπηρετήσουμε στα γρήγορα για να τον κάνουμε πελάτη». – Τι κερδίζει ο πελάτης; «Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Γλυτώνεις χρόνο και κόστος. Οι εταιρίες έχουν βολευτεί πολύ με το speakt διότι εάν έχεις λογαριασμό μπορείς να έχεις όλες τις μεταφράσεις αρχειοθετημένες. Επίσης γλυτώνεις χρόνο γιατί εάν μία εταιρεία κάνει εισαγωγές σε 10 γλώσσες και μοιράζει δεξιά και αριστερά τα αρχεία να μεταφραστούν αυτό δεν είναι ευέλικτο σύστημα διαχείρισης. Γλυτώνεις και κόστος. Εμείς λόγω της πλατφόρμας αυτής δεν έχουμε προσωπικό μεταφραστές που σημαίνει ότι έχουμε γλυτώσει κατά πολύ τα λειτουργικά έξοδα οπότε έχουμε ανταγωνιστικές τιμές χωρίς να σκοτώνουμε την αγορά». – Ο κόσμος σας εμπιστεύεται; «Πλέον ναι. Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε δει μεγάλη ανταπόκριση. Να σας πω ότι το speakt εκτός από τις μεταφράσεις θα ενσωματώσει ακόμα δύο υπηρεσίες μέχρι τον Δεκέμβριο. Η μία θα είναι «online διερμηνεία» όπου κι αν βρίσκεσαι. «Είσαι με ένα Ρώσο και θέλεις να αγοράσει ένα σπίτι. Κάνεις αναζήτηση στο speakt ένα διερμηνέα, τον αγοράζεις για όσες ώρες τον θέλεις και τον έχεις είτε online σε ένα skype ή έρχεται εκεί που είσαι εάν είσαι σε τοποθεσία που βρίσκεται ο διερμηνέας μας. Είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα χιλιάδες μεταφραστές, διερμηνείς, σε χιλιάδες τοποθεσίες, οπότε «είσαι στη Μόσχα, κάνεις αναζήτηση στη Μόσχα ελληνικά – ρώσικα εάν υπάρχει τον κλείνεις και τον έχεις και στο μέρος σου, ή τον έχεις online σε ένα κινητό σε τάμπλετ, να ακούει και να μεταφράζει. Και η άλλη υπηρεσία είναι το «transcreation», online content creation, φρέσκο μοναδικό κείμενο που δημιουργείται από άνθρωπο. Π.χ. θέλεις να γράψεις ένα φρέσκο κείμενο για τα νησιά στην Ελλάδα. Τι κάνεις; Μπαίνεις στο speakt, ζητάς αυτό που θέλεις και σε εύλογο χρονικό διάστημα το έχεις στο mail σου. Πώς ξέρω εγώ ότι αυτό το κείμενο θα μου αρέσει για να το αγοράσω; Η παλτφόρμα που φτιάχνεται είναι να για να βλέπεις online αυτό που γράφει ο δημιουργός. Σε περίπτωση που δεν σου αρέσει το στυλ του μπορείς να μιλήσεις μαζί του, είτε να τον διακόψεις για να το αλλάξει, είτε να επιλέξεις κάποιον άλλο να στο κάνει». Φοβήθηκες το ρίσκο; «Είμαι ανήσυχο πνεύμα, δεν κάθομαι στα αυγά μου. Δούλευα σε μεγάλες εταιρίες αλλά ήθελα ένα επάγγελμα να μου δίνει περισσότερη ελευθερία, παρόλο που δουλεύουμε και 15 ώρες κάποιες μέρες. Δεν χρησιμοποίησα κάποιο κεφάλαιο, οπότε δεν υπήρχε οικονομικό ρίσκο. Όταν ξεκίνησα εργαζόμουν, είχα την ασφάλεια ενός μισθού. Παραιτήθηκα όταν πήρα την πρώτη παραγγελία. Είπα «αν χτύπησε το τηλέφωνο μία φορά, θα ξαναχτυπήσει». Το ρίσκο που πήρα ήταν, αν θέλετε, το ότι παραιτήθηκα από την δουλειά μου για να κάνω κάτι που πίστευα». – Συμβουλή για τους νέους; «Εάν έχουν μία ιδέα στο μυαλό τους που την πιστεύουν καλό θα είναι να την ξεκινήσουν άμεσα ακόμα και με μηδαμινούς πόρους. Ακόμα ο κόσμος φοβάται να πει μία ιδέα μήπως και του την κλέψουν. Όσο πιο πολύ την μοιράζεσαι τόσο πιο πιθανό είναι να προσελκύεις ανθρώπους που ενστερνίζονται την ιδέα και τόσο πιο πιθανό είναι να μην χρειαστείς χρηματοδότηση ή να αποφύγεις το ρίσκο. Αυτό που λένε «Μην τα παρατάς ποτέ» έχει μπει στο DNA μας και οριοθετεί ζωές ανθρώπων και ζωές επιχειρήσεων. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή. Εάν το πας στο τέρμα και κάτι δεν πάει καλά, δεν δουλεύει πρέπει να δεις τι πρέπει να αλλάξεις για να πάει ή να αφήσεις ένα κόνσεπτ και να επιλέξεις ένα άλλο. Αλλιώς εάν κολλήσεις στο «μην τα παρατάς» τελικά κάνεις κακό και στην επιχείρησή σου και σε εσένα». newsbeast loading…

