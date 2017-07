Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η πρωτοφανής συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης έπληξε με σφοδρότητα την αγορά εργασίας, προκαλώντας βαριές απώλειες στο επίπεδο της απασχόλησης και εκτινάσσοντας την ανεργία σε επίπεδα ρεκόρ επισημαίνεται σε μελέτη της Icap. Ωστόσο, από το 2014 οι αρνητικές εξελίξεις στο δίπτυχο απασχόλησης –ανεργίας ανακόπηκαν και σημειώθηκε τάση ανάκαμψης, με αργούς όμως ρυθμούς.



Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ICAP υπογράμμισε ότι την περίοδο που διανύουμε η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κυριαρχείται από έλλειψη προοπτικής και σχετική αβεβαιότητα, με συνέπεια να παραμένει ουσιαστικά ευάλωτη. Αναγνώρισε ότι παρόλα αυτά, στην αγορά εργασίας οι εξελίξεις ήταν σχετικά θετικές, αφού η τάση ανάκαμψης της απασχόλησης συνεχίστηκε και το 2016, με συνέπεια ο δείκτης ανεργίας να υποχωρεί για τρίτο κατά σειρά έτος. Όπως δείχνουν μάλιστα και οι τελευταίες έρευνες εργατικού δυναμικού, το Α’ Τρίμηνο του 2017 οι απασχολούμενοι στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με τις αρχές του 2016, με τη συνολική απασχόληση να σημειώνει θετικές μεταβολές για 12 συνεχή τρίμηνα. Επίσης, το πλήθος των ανέργων μειώθηκε κατά 6,7% (σε ετήσια βάση), με συνέπεια το ποσοστό ανεργίας να περιοριστεί σε 23,3% στο Α΄Τρίμηνο του 2017 (από 24,9% στις αρχές του 2016). Οι εξελίξεις αυτές είναι σαφώς θετικές, ωστόσο η ανεργία παραμένει ανεπίτρεπτα πολύ υψηλή. Ορισμένα «καυτά» προβλήματα που χρήζουν άμεσης και συστηματικής αντιμετώπισης είναι το εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας που έχει παγιωθεί στο 70%, καθώς και η ανεργία των νέων που παραμένει ανησυχητικά υψηλή. Το γεγονός ότι η απασχόληση ανακάμπτει είναι ενθαρρυντικό, με δεδομένο τις βαριές απώλειες στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο της έξαρσης της κρίσης. Ουσιαστική όμως λύση μπορεί να δοθεί μόνο με την εδραίωση θετικών ρυθμών ανάπτυξης σε σταθερή βάση και ιδιαίτερα με την προσέλκυση ικανών επενδύσεων, παράγοντες που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών στην αγορά εργασίας.



Μετά δε και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στην ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης και την επίτευξη συμφωνίας Κυβέρνησης – Δανειστών αναμένεται να αποκατασταθεί η οικονομική σταθερότητα και η ομαλή ροή χρηματοδότησης στην αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας» και συνεπώς στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτιμά ο κ. Κωνσταντέλλος. iefimerida loading…

