Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης του αγωγού ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) στην Δυτική Μακεδονία, μίλησε ο Δήμαρχος Γρεβενών, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (10-7-17) στα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Γιώργος Δασταμάνης, επεσήμανε πως το κέρδος της κάθε οικογένειας που θα συνδεθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου, που θα έχει εγκατασταθεί στην πόλη των Γρεβενών, θα ξεπερνά και το 50%…

Ακούστε όλη την συνέντευξη:

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 10th, 2017 at 12:38 and is filed under Grevenatv, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.