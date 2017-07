Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη του πρωθυπουργού με τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητριου και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστολου με θέμα τη συμφωνία για την προστασία της ελληνικής φέτας στην αγορά της Ιαπωνίας. Για μεγάλη επιτυχία έκανε λόγο ο πρωθυπουργός υποδεχόμενος τους υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντας καλή είδηση και δίκαιη εξέλιξη την προστασία ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας στην Ιαπωνική αγορά. «Οποιος διαπραγματεύεται με σχέδιο, πετυχαίνει τους στόχους του», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην ευχάριστη στιγμή να ανακοινώσει την προστασία της φέτας.

«Μετά τη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας και αφού είχε προηγηθεί το πρόβλημα με τον Καναδά, καταφέραμε να κερδίσουμε τη χρήση του αποκλειστικού όρου ΠΟΠ για την ελληνική φέτα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομίας προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κατόρθωσε κάτι που ήταν πολύ δύσκολο στις προηγούμενες συμφωνίες.



Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρθηκε στην κατάχρηση του όρου φέτα όπως προέκυπτε από τις συμφωνίες με τη Νότια Αφρική και τον Καναδά, καθώς η ονομασία φέτα μεταφερόταν σε λευκά τυριά ή τυριά τύπου φέτας.

Ο κ. Αποστόλου στις δηλώσεις του εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση είχε ήδη προβάλει τις αντιρρήσεις της στο Συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2015 και πρόσθεσε: «Μπροστά στην επιμονή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε πως εντός της μεταβατικής περιόδου θα προστατευόταν η φέτα. Σήμερα κάναμε ένα επόμενο βήμα και καταφέραμε με την υπογραφή συμφωνίας με την Ιαπωνία να έχουμε την πλήρη προστασία της ελληνικής φέτας».



Ο κ. Αποστολου είπε επίσης πως η κυβέρνηση ξεκινά μέσω των περιφερειακών συμβουλίων, αρχής γενομένης από την Κοζάνη, την Τετάρτη, να αναδεικνύει τα συγκριτικά αγροτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Πρόσθεσε πως μέσα στην επόμενη πενταετία θα διατεθούν περίπου 20 δισεκατομμύρια με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε πως μετά τη συμφωνία με την Ιαπωνία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες για την κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας.

Κλείνοντας ο κ Αποστολου είπε «μακάρι να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση που θα έχουμε από την Ιαπωνία». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

