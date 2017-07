Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Δεν ξέρουμε πόσο συχνά μαγειρεύετε τηγανίζοντας, έχουμε όμως μερικές συμβουλές για να το κάνετε πιο υγιεινά και οικολογικά. Αυτοί είναι οι κανόνες του σωστού τηγανίσματος. Μπορεί να μην είναι ο πιο light τρόπος μαγειρέματος, αλλά είναι ο πιο πρακτικός όταν θέλουμε νόστιμο φαγητό στο πιάτο μας μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν μιλάμε όμως για τηγάνισμα δεν είναι μόνο οι θερμίδες που πρέπει να σκεφτούμε, αλλά και οι συνθήκες χρήσης του λαδιού, καθώς και ο τρόπος απόρριψης του ώστε να μην επιβαρύνει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.



Αρχικά, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς, δεν πρέπει να τηγανίζουμε πάνω από 3 φορές με το ίδιο λάδι (είτε στο τηγάνι, είτε στη φριτέζα).

Βέβαια, ο αριθμός των φορών μπορεί να αυξηθεί αν χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο* το οποίο χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα οξέα και βιταμίνη E, είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό, πρακτικά, το κάνει και πιο υγιεινή επιλογή για το τηγάνισμα αφού σημαίνει ότι χάρη στην ανθεκτικότητα του δεν διασπάται σε προϊόντα που είναι βλαβερά για την υγεία. Φυσικά, τα παραπάνω ισχύουν αν τηρούμε το σωστό χρόνο τηγανίσματος που είναι 4-5 λεπτά και σε ήπια θερμοκρασία. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό να αλλάζουμε το λάδι μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών; O λόγος είναι επειδή αν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, οξειδώνεται. Με πιο απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι αλλοιώνονται τα συστατικά του και δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες, οι οποίες σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Αφού τελειώσαμε με το κομμάτι του μαγειρέματος ας περάσουμε στο κομμάτι της απόρριψης του λαδιού. Οι περισσότεροι ρίχνουμε το χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη, αλλά αυτό είναι μια από τις πιο απερίσκεπτες κινήσεις αφού, με αυτό τον τρόπο, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μολύνουμε χιλιάδες λίτρα νερού.



Ο σωστός τρόπος περισυλλογής του είναι να το δώσετε -αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα- σε χώρους (όπως παραρτήματα έξω από μεγάλα σούπερ μάρκετ) ή υπηρεσίες συλλογής χρησιμοποιημένων ελαίων (όπως αυτή εδώ) που αναλαμβάνουν να το ανακυκλώσουν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η δεύτερη προτεινόμενη λύση έιναι να το ρίξετε μέσα σε ένα πλαστικό μπουκάλι (νερού ή αναψυκτικού), να το κλείσετε πολύ σφιχτά και να το πετάξετε στον κάδο των σκουπιδιών. *Οι βαθμίδες του ελαιόλαδου είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο και ελαιόλαδο. bovary loading…

