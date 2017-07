Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) αντίπαλος της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία δήλωσε σήμερα ότι οι αντικαπιταλιστές που διαδήλωσαν εναντίον της συνόδου κορυφής της G20 το σαββατοκύριακο στο Αμβούργο ενήργησαν σαν τρομοκράτες.



Περίπου 20.000 αστυνομικοί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές οι οποίοι πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεηλάτησαν καταστήματα και εκτόξευαν βόμβες μολότοφ και πέτρες στη διάρκεια της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στις 7 και 8 Ιουλίου. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι διαδήλωσαν ειρηνικά. Ο επικεφαλής του SPD Μάρτιν Σουλτς δήλωσε πως «συμμορίες πλιατσικολόγων» δεν μπορεί να ισχυρίζονται ότι έχουν οποιαδήποτε πολιτική νομιμότητα για τις πράξεις τους και πρόσθεσε: «Είχε τα χαρακτηριστικά τρομοκρατίας». «Τέτοιες μικρόμυαλες αψιμαχίες είναι δουλειά ανθρώπων που έθεσαν σε ομηρεία μια ολόκληρη πόλη εξαιτίας της ηλιθιότητάς τους με τρόπο σχεδόν τρομοκρατικό», δήλωσε ο Σουλτς, το κόμμα του οποίου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις των συντηρητικών της Μέρκελ.



Στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Αμβούργο τραυματίσθηκαν 476 αστυνομικοί και η αστυνομία ανακοίνωσε χθες πως συνέλαβε 186 πρόσωπα και έθεσε υπό κράτηση 225. Οι Γερμανοί εξέφρασαν οργή για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Αμβούργο και η Μέρκελ υποσχέθηκε αποζημιώσεις σ’ αυτούς που η περιουσία τους υπέστη ζημιές. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

