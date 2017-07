Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι, με την αριθμ. 119974/2060/06-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΩ5Ψ7ΛΨ-1Λ1) αναρτήθηκαν, οι πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης, των φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Προκειμένου λοιπόν ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησής του θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξής του. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες: στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας www.pdm.gov.gr Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Νικόλαος Τάκας

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 10th, 2017 at 10:32 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.