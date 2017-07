Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Τα σφουγγάρια είναι πολύ χρήσιμα για τον καθαρισμό, αλλά μπορούν να έχουν και άλλες πολύτιμες χρήσεις! Κόλλησαν τρίχες στα ρούχα σας από το κατοικίδιο; Χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι για να απαλλαγείτε από το τρίχωμα του σκύλου.



Κρατήστε φρέσκα τα λαχανικά: Η υγρασία στο κάτω μέρος του ψυγείου σας επισπεύδει την κατάρρευση των λαχανικών. Μπορείτε όμως να παρατείνετε τη ζωή τους, βάζοντας στο συρτάρι των λαχανικών ένα ξηρό σφουγγάρι. Αν παρατηρήσετε ότι το σφουγγάρι είναι υγρό, στύψτε το και αφήστε το να στεγνώσει πριν το βάλετε πίσω στο ψυγείο. Μεταξύ των χρήσεων, μουλιάστε τα σφουγγάρια σε ζεστό νερό με χλωρίνη για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας. Βάλτε ένα σφουγγάρι στο δοχείο για τις ομπρέλες: Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι στον πάτο ενός δοχείου για ομπρέλες για να μαζέψει τα πολλά νερά και να αποφύγετε την υπερχείλιση.



Προστατέψτε τα εύθραυστα αντικείμενα: Αν θέλετε να αποθηκεύσετε μικρά, εύθραυστα αντικείμενα αξίας που δεν θα θιγούν από την επαφή τους με το νερό, τα σφουγγάρια είναι ένας έξυπνος τρόπος. Βρέξτε ένα σφουγγάρι, τυλίξτε το γύρω από το ευαίσθητο στοιχείο και χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο για να το ασφαλίσετε. Όπως στεγνώνει, ο σπόγγος θα είναι σύμφωνος με το περίγραμμα του κρυστάλλου σας. Για να ανοίξει, απλά βουτήξτε τα στο νερό και πάλι. neadiatrofis loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 10th, 2017 at 23:16 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.