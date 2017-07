Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων τα τελευταία επτά χρόνια



Σε αύξηση του κύκλου εργασιών, για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, κοντά στα επίπεδα του 5% ελπίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) από τις φετινές καλοκαιρινές εκπτώσεις, που ξεκινούν σήμερα Δευτέρα. Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Βασίλης Κορκίδης, «οι φετινές θερινές εκπτώσεις ξεκινούν υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς άμεσες μνημονιακές εκκρεμότητες, ως εκ τούτου ελπίζουμε να αφήσουν θετικό πρόσημο σε αγοραστική κίνηση και τζίρο στην ελληνική αγορά». Με την ευκαιρία της διενέργειας των θερινών εκπτώσεων η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με επιστολή της στις εμπορικές ομοσπονδίες και όλους τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις, τόσο για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων όσο και για τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή.

Σημειώνεται πως οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, για φέτος, αρχίζουν τη Δευτέρα, 10 Ιουλίουκαι θα λήξουν την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017. Η ΕΣΕΕ, μετά την εκταμίευση της δόσης των 7,7 δισ. ευρώ της δεύτερης αξιολόγησης, επισημαίνει ότι τουλάχιστον φέτος η αγορά επιστρέφει σε κανονικές συνθήκες και εύχεται στο λιανεμπόριο καλές δουλειές, ενώ προτρέπει τους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις πολλές ευκαιρίες που υπάρχουν, κάνοντας φθηνές και «έξυπνες» αγορές. Μάλιστα, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 16 Ιουλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Mε επιστολή της στις Εμπορικές Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), δίνει διευκρινίσεις και οδηγίες για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων καθώς και για τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή αυτών. Όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ΕΣΕΕ τονίζει πως κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπόρους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Παράλληλα με τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017. Ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων τα τελευταία επτά χρόνια Ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων τα τελευταία επτά χρόνια κυμαίνεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ με χαμηλότερο τζίρο το καλοκαίρι του 2015 στα 6,8 δισ. ευρώ και υψηλότερο το 2014 στα 7,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό πρακτορείο. Η αύξηση του τζίρου το 2016 σε σύγκριση με το 2015 ήταν 1,8%, αλλά ο γενικός δείκτης των συνολικών απωλειών του κύκλου εργασιών του διμήνου Ιουλίου/ Αυγούστου από το 2008 μέχρι σήμερα δείχνει -33,6%.

Οι μεταβολές σε (%) του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (εποχικά διορθωμένος) για τη περίοδο Ιούλιος/Αύγουστος της περυσινής εκπτωτικής περιόδου αλλά και συνολικά για τη περίοδο 2008- 2016, ανά ομάδα λιανικού εμπορίου, αναλύονται από την ΕΣΕΕ ως ακολούθως: Η ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», κατέγραψε το 2016 άνοδο 9,5%, σε σύγκριση με το προβληματικό 2015, αλλά έχει από το 2008 συνολική μείωση -31,5%.

Η ομάδα «Έπιπλα, Ηλεκτρικά Είδη και οικιακός εξοπλισμός – Είδη νοικοκυριού», με αύξηση 6,7% το 2016, έχει τεράστιες συνολικές απώλειες που φτάνουν το 60%.

Η ομάδα «Καύσιμα- Μεταφορές», με μείωση -4,7% το 2016, λόγω πτώσης στις τιμές αγοράς αυτοκινήτων, στα καύσιμα, στη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, αλλά με αύξηση των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, στις οδικές μεταφορές και στις εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόμετρων. Οι συνολικές απώλειες όμως την περίοδο 2008- 2016 είναι -34,3%.

Η ομάδα «Φαρμακευτικά- καλλυντικά», με οριακή υποχώρηση και το 2016 κατά -0,7%, έχει συνολικές απώλειες οκταετίας -36,1%.

Η ομάδα «Βιβλία- χαρτικά», κατέγραψε αύξηση πέρυσι 7,6% και συνολικές απώλειες -29%.

Η ομάδα «Τρόφιμα- ποτά», πέτυχε οριακή αύξηση 0,6% αλλά συνολική μείωση -31,1%.

Η ομάδα «Μεγάλα καταστήματα τροφίμων» με αύξηση 1,4% το 2016 και μείωση από το 2008 μέχρι σήμερα -20,6%.

Η ομάδα «Πολυκαταστήματα» με αύξηση πέρυσι 7,7% αλλά με συνολική μείωση τη περίοδο της κρίσης -39,9%. cnn,newsbomb

