Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Τα βλέπετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή στη λαική αγορά. Άλλα έχουν ένα λευκό χρώμα και άλλα πιο καφέ. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί;



Είναι μια από τις τροφές που τρώγονται με όλους τους δυνατούς τρόπους: τηγανιτά, βραστά, ψητά, ενσωματωμένα στο φαγητό. Τα αυγά είναι φανταστική τροφή και, όπως είναι φυσικό, έχουν πολλούς και φανατικούς θαυμαστές. Οι περισσότεροι υποθέτουν ότι έχει να κάνει με την ποιότητα ή τον τόπο προέλευσης τους, αλλά μόνο λίγοι όμως γνωρίζουν την πραγματική διαφορά ανάμεσα στα λευκά και τα καφετί αυγά. Για να σάς απαλλάξουμε από την περιέργεια, να σας πούμε ότι όλα εξαρτώνται από το χρώμα των φτερών της κότας που τα έκανε (ή του αυγού που έκανε την κότα; Χμμμ, καλύτερα να μη μπούμε σε αυτό το twilight zone). Οι κότες με λευκά φτερά γεννούν λευκά αυγά ενώ οι πιο κοκκινοκαφέ κότες γεννούς πιο σκούρα αυγά. Υπάρχει διαφορά στη γεύση τους; Καμία. Αυτή εδώ η πανδαισία θα έχει την ίδια γεύση είτε προέρχεται από λευκό, είτε από καφέ αυγό. Μπορεί το χρώμα να επηρεάσει αυτό την ποιότητα τους; Ούτε.



Για την ακρίβεια μάλιστα, σύμφωνα με ειδικό του Πανεπιστημίου Cornell, τα πιο καφέ αυγά μπορεί απλώς να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά, αλλά η διαφορά είναι τόσο μικρή που θεωρείται αμελητέα. Ένα μεγάλο μυστήριο που ταλάνιζε τους ανθρώπους ανά δεκαετίες μόλις λύθηκε. bovary loading…

