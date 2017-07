Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ σήμερα, 4 Ιουνίου 2017, Κυριακή της Πεντηκοστής, λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κηπουριού και χοροστάτησε στον Εσπερινό της Γονυκλισίας. Ο Σεβασμιώτατος μετά το τέλος του Εσπερινού είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους του χωριού στο κέρασμα προσφέρθηκε.



ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΙΤΑΡΑΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ιερούργησε στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ι. Ναού Αγίας Κυριακής, στο χωριό Σιταράς Γρεβενών, την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, ημέρα εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον Εφημέριο του χωριού π. Γεώργιο, ο οποίος επί σαρανταοκτώ χρόνια διακονεί το ιερό θυσιαστήριο.

Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος δέχτηκε κέρασμα από τους κατοίκους του χωριού και συνομίλησε μαζί τους, έχοντας μάλιστα και ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα . Δείτε εικόνες και από τις δύο εκδηλώσεις:



























