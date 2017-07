Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στο χωριό Μικρολίβαδο λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας του Ιουλίου του 1944, παρουσία του Δημάρχου Γρεβενών και του Προξένου της Γερμανίας. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο χωριό Κηπουριό και συγκεκριμένα στο μνημείο των φονευθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής, όπου και εκεί τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση.























