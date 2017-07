Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία με αφορμή το θέμα των ερευνών υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ. Μετά τον πρωθυπουργό της χώρας που προειδοποίησε την Κύπρο να μην προβεί σε μονομερείς ενέργειες προχωρώντας στις γεωτρήσεις μονομερώς, σειρά πήρε ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έβαλλε εμμέσως κατά των ενεργειακών εταιρειών. Μάλιστα προειδοποιήσε τις πετρελαϊκές εταιρείες που συμμετέχουν σε πρότζεκτ με τους Ελληνοκύπριους- τις οποίες δεν κατονόμασε- ότι μπορεί να απωλέσουν την τουρκική φιλία.



Ειδικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι μια σημαντική ευκαιρία χάθηκε στις συνομιλίες που διεξήχθησαν την περασμένη εβδομάδα για την επίλυση του Κυπριακού και χαρακτήρισε ως απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες ενέργειας συμβάλλουν σε αυτό που αποκάλεσε ανεύθυνα μέτρα της πλευράς των Ελληνοκυπρίων.



«Είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε (το γεγονός) ότι ορισμένες ενεργειακές εταιρίες ενεργούν (με τους Ελληνοκύπριους) και γίνονται μέρος ορισμένων ανεύθυνων μέτρων που λαμβάνουν οι Ελληνοκύπριοι. Θέλω να τους υπενθυμίσω ότι μπορεί να χάσουν μία φίλη, όπως η Τουρκία», είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν στο πετρελαϊκό συνέδριο World Petroleum Congress, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. iefimerida loading…

