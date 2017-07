Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Κηπουρειό, στο Μικρολίβαδο, στο Κοσμάτι και στις Αμυγδαλιές



Την Κυριακή 9 Ιουλίου τελέστηκε με κάθε δέουσα τιμή η εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της γερμανικής θηριωδίας στην περιοχή των Γρεβενών. Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν Θεία Λειτουργία στους κατά τόπους ναούς, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στα μνημεία.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν από κοντά ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι που κατάθεσαν στεφάνι σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος, κος Γιώργος Δασταμάνης και ο αντιδήμαρχος, κος Ζήσης Κιάκας στο Κηπουρειό και στο Μικρολίβαδο, οι αντιδήμαρχοι, κ.κ. Χρήστος Πέτρου, Χρήστος Τριγώνης και Στέργιος Καλόγηρος στο Κοσμάτι, ο αντιδήμαρχος, κος Κώστας Νικολακόπουλος στις Αμυγδαλιές. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

