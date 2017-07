Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την απόγνωση που βιώνουν πολίτες και δημόσια διοίκηση, συνέπεια της ανεπαρκούς και πρόχειρης νομοθέτησης της Κυβέρνησης για τους δασικούς χάρτες, επισημαίνουν με ερώτησή τους βουλευτές της Ν.Δ, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κασαπίδης. Παρά τις διαδοχικές εκδόσεις διευκρινιστικών εγκυκλίων, το πρόβλημα δε φαίνεται να λύνεται, άλλα αντίθετα επιτείνεται η σύγχυση των πολιτών. Παράλληλα τονίζουν το ιδιαίτερα υψηλό για την εποχή τίμημα της διαδικασίας, που καθιστά τους δασικούς χάρτες εισπρακτικό εργαλείο αντί εργαλείου ανάπτυξης. Τέλος οι βουλευτές ζητούν από την Κυβέρνηση να αναστείλει την επιβολή διοικητικών προστίμων έως την κύρωση και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θέμα: Χωρίς τέλος η οδύσσεια των πολιτών με τους δασικούς χάρτες Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της 3ης προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών (27 Ιουλίου 2017), οι πολίτες νιώθουν το δράμα τους να μεγαλώνει, τη γραφειοκρατία να γιγαντώνει και την Κυβέρνηση να τους αντιμετωπίζει με αδιαφορία. Μόλις στις 4 Ιουλίου 2017 η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέδωσε και νέα διευκρινιστική εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4462/2017 και 4467/2017. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται οδηγίες –για μια ακόμη φορά – για να καλύψουν την ανεπαρκή και κακή νομοθέτηση της κυβέρνησης που έχει φέρει σε αδιέξοδο εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που βλέπουν να τους επιβάλλεται ένα νέο χαράτσι. Την ίδια στιγμή μειωμένη παραμένει η κίνηση των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, καθώς οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δε λύνουν κανένα πρόβλημα, αλλά επιτείνουν τη σύγχυση. Το τίμημα της διαδικασίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε μια εποχή οι πολίτες αδυνατούν να καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να μπουν στη διαδικασία της αντίρρησης. Παράλληλα, η μειωμένη προσέλευση οφείλεται και στο γεγονός ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες και καλλιεργητές νιώθουν «αδικημένοι» από το κράτος, αφού καλούνται να αποδείξουν ότι τους ανήκουν εκτάσεις για τις οποίες φορολογούνται επί δεκαετίες και έχουν γίνει μεταβιβάσεις καταβάλλοντας φόρους αρκετές φορές έως σήμερα. Έτσι, 22 ημέρες πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων είναι πλέον σαφές πως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατάφερε να μετατρέψει τους δασικούς χάρτες από αναπτυξιακό εργαλείο σε «δαμόκλειο σπάθη», που απειλεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες και τους επιβάλλει ένα νέο χαράτσι και μια νέα οικονομική αφαίμαξη, καθώς: Το νόμιμο δικαίωμα της αντίρρησης είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και η διαδικασία εξαιρετικά επίπονη.

Οι επιδοτήσεις για καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως δασικές κινδυνεύουν να χαθούν.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει τις καλλιέργειές τους την τελευταία τριετία ώστε να λάβουν επιδοτήσεις και παράλληλα δεν έχουν πιστοποιήσει με τον τρόπο που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι οι εκτάσεις τους είναι αγροτικές, πληρώνοντας μάλιστα και το ανάλογο τίμημα, κινδυνεύουν να μην μπορούν να τις καλλιεργήσουν και να θεωρηθούν δασικές, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα διοικητικά πρόστιμα που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και αφορούν στην εκχέρσωση δασικών εκτάσεων για οποιοδήποτε σκοπό – χρήση, επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στους πολίτες, ασχέτως από το γεγονός ότι οι τυχόν αντιρρήσεις δεν έχουν εξεταστεί, οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες ακόμη δεν έχουν διορθωθεί και εντέλει, δεν υπάρχει ολοκληρωμένος και οριστικός δασικός χάρτες. Για το τελευταίο μάλιστα, η ΝΔ με τροπολογία που είχε καταθέσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Μάριο του 2017 και η οποία απερρίφθη από τον αρμόδιο Υπουργό, ζήτησε την αναστολή επιβολής των διοικητικών προστίμων μέχρι την ολοκλήρωση και κύρωση των δασικών χαρτών, ώστε να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών που αναμένουν το αποτέλεσμα της αντίρρησής τους, αλλά και να μην υπάρχει απόδοση ευθυνών προς τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι αναγνωρίζουν το κενό της σχετικής νομοθεσίας για μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: Ποιος ο σχεδιασμός σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που κατά γενική ομολογία φέρνουν πολίτες και δημόσια διοίκηση σε απόγνωση; Τι θα γίνει με όσους έχουν δηλώσει τις καλλιέργειές τους την τελευταία τριετία ώστε να λάβουν επιδοτήσεις και παράλληλα δεν έχουν πιστοποιήσει με τον τρόπο που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι οι εκτάσεις τους είναι αγροτικές; Σκοπεύετε να αναστέλλεται την επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία έως την κύρωση και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών; ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

