Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Αν η βραδινή σας ρουτίνα πριν τον ύπνο συμπεριλαμβάνει να βάλετε το κινητό σας στην πρίζα, μάλλον είναι καιρός να αλλάξετε συνήθειες. Φωτογραφίες, βίντεο, σκρολάρισμα σε social media, χρήση των χαρτών και άλλων εφαρμογών, και φυσικά συνομιλίες σε τηλέφωνα και μηνύματα. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το κινητό μας με τη φυσικότητα (ίσως και τη συχνότητα) που αναπνέουμε και, στο τέλος της ημέρας, σχεδόν όλοι κάνουμε το ίδιο πράγμα: Το βάζουμε να φορτίσει το βράδυ προκειμένου να είναι έτοιμο και πλήρως φορτισμένο για την επόμενη. Πρακτικό; Ναι. Σωστό; Σε καμια περίπτωση.



Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι η μπαταρία του κινητού είναι ευαίσθητο υλικό. Ακόμα κι αν στην αρχή (μόλις έχετε αγοράσει το κινητό) κρατάει αρκετές ώρες (ίσως και μέρα ολόκληρη), όσο περνάει ο καιρός μειώνεται η δυναμική και η αντοχή της. Κι εμείς, άθελα μας, κάνουμε κάτι που ρίχνει κι άλλο την απόδοσή της. Την αφήνουμε να φορτίζεται όλη τη νύχτα. Το να αφήνεις το κινητό στην πρίζα ενώ έχει φορτιστεί πλήρως -πράγμα που σίγουρα θα συμβεί όταν το φορτίζετε όλη νύχτα- αποδυναμώνει την μπαταρία του λόγω της υψηλής συχνότητας που διέρχεται μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην πραγματικότητα, μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να φορτίζετε το κινητό σας μέχρι να φτάσει στο 100%. Κι αυτό γιατί όταν φτάσει σε κατάσταση πλήρους φόρτισης κι εσείς δεν το αποσυνδέσετε, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία του, πράγμα που φθείρει τη μπαταρία μακροπρόθεσμα. Τελικά ποιος είναι όμως ο πιο αποτελεσματικός και σωστός, για τη διάρκεια της μπαταρίας, τρόπος φόρτισης; Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να φορτίζετε για λίγο το κινητό σας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε που μπορείτε δηλαδή να ελέγξετε τα επίπεδα φόρτισης και να το αποσυνδέσετε την κατάλληλη στιγμή. Το πιο αποδοτικό για ένα κινητό είναι να είναι φορτισμένο ανάμεσα στο 50 και το 80%. Αυτό επιτρέπει στα φορτισμένα ιόντα να συνεχίσουν τη προστασία της μπαταρίας.



Για να επιταχύνετε τη διαδικασία μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω τιπ: Απόφύγετε να το φορτίζετε με το USB και προτιμήστε τον κανονικό φορτιστή με υποδοχέα για πρίζα στον τοίχο. Εναργοποιήστε το airplane mode γιατί εξοικονομεί πολλή μπαταρία. Αποφύγετε να ανοίξετε την οθόνη (για να δείτε την ώρα π.χ.) ή να τσεκάρετε τις ειδοποιήσεις σας γιατί και αυτό καταναλώνει μπαταρία.

