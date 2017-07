Ιούλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Θα έχεις ακούσει πολλές φορές να σου λένε, ότι κάθε πρωί, θα πρέπει να τρως σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν άρχοντας και το βράδυ σαν ζητιάνος, καθώς οι θερμίδες που καταναλώνεις ανάλογα και με τις ώρες της ημέρας παίζουν πού σημαντικό ρόλο στην ενέργεια σου αλλά και τη σιλουέτα σου. Αν μέχρι εφάρμοζες την παραπάνω άποψη του λαού, αλλά δεν έχεις δει κανένα σημάδι βελτίωσης της εξωτερικής σου εμφάνισης, η διατροφολόγος Λέσλι Λάνκγεβιν εξηγεί το γιατί.



Σύμφωνα με την ειδικό, υπάρχει ένα γεύμα το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από τη μέγιστη ποσότητα φαγητού κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα και να συγκεντρώνει τις περισσότερες θερμίδες. Μελέτη που στηρίχθηκε σε δείγμα ογδόντα γυναικών, ηλικίας από 18 έως 45 ετών επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία. Η Λέσλι Λάνκγεβιν λοιπόν προτείνει, πως το μεσημεριανό γεύμα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει το 40% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων, κάτι που σημαίνει πρακτικά, ότι σε μια διατροφή των 1500 θερμίδων, το γεύμα αυτό πρέπει να αγγίζει τις 600 και αφήνει το περιθώριο των 450 θερμίδων για το πρωινό και 450 το βραδινό.



Με βάση τη μελέτη, οι γυναίκες των οποίων το μεγαλύτερο γεύμα ήταν το μεσημεριανό παρουσίασαν αυξημένη απώλεια κιλών, και μάλιστα αυτές που ακολούθησαν το πρόγραμμα διατροφής για δώδεκα εβδομάδες έχασαν περίπου 2μιση κιλά παραπάνω από όσες προτιμούσαν να καταναλώσουν περισσότερες θερμίδες στο βραδινό τους γεύμα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη αλλαγή στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες, η οποία όμως έχει την ιδιότητα να λειτουργεί προληπτικά και απέναντι στο πρήξιμο αλλά και να βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. bovary loading…

