Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αρχίζουν, από τον Αύγουστο, οι κληρώσεις της εφορίας με χρηματικό «έπαθλο» για τους φορολογούμενους, με βάση τις δαπάνες που θα κάνουν με «πλαστικό» χρήμα. Εκκρεμεί η οριστικοποίηση του σχεδίου, το οποίο έχει διαμορφωθεί στις βασικές του πλευρές, από το επιτελείο της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, έως το τέλος του μήνα θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

Τι προβλέπει το σχέδιο Με βάση αυτό το σχέδιο, θα γίνονται κάθε μήνα κληρώσεις για τις αποδείξεις δαπανών των φορολογούμενων με κάρτες και άλλες μορφές «πλαστικού» χρήματος. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να κληρώνονται 1.000 τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Στην «κληρωτίδα» θα μπαίνουν όλες οι αποδείξεις του κάθε φορολογούμενου, ενδεχομένως πάνω από κάποιο όριο. Κάθε μία θα αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο ΑΦΜ, ενώ τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα από την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των τραπεζών, μέσω των οποίων γίνονται οι δαπάνες με «πλαστικό» χρήμα. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι κάθε μήνα να διατίθεται για το σκοπό αυτό, ποσό 1.000.000 ευρώ. Μετά την κλήρωση το χρηματικό έπαθλο θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου μέσω του ΤΑXIS.



Τα δύο σενάρια Για τις πρώτες κληρώσεις εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα προβλέπει οι τυχεροί να προκύψουν από τις δαπάνες μέσω «πλαστικού» χρήματος του Ιουλίου. Το άλλο προβλέπει να μπουν στην «κληρωτίδα» και οι δαπάνες των παλαιότερων ετών. Με αυτό το σχέδιο το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να δώσει κίνητρο στους φορολογούμενους να κάνουν περισσότερες συναλλαγές με «πλαστικό» χρήμα, προκειμένου αυτό να αποτελέσει όπλο στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, καθώς έτσι θα γίνεται η ηλεκτρονική διασταύρωση όλων των συναλλαγών. iefimerida

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 10th, 2017 at 13:42 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.