Ιούλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου. H θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 και πιθανόν 36 βαθμούς Κελσίου.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ Μακεδονία, Θράκη Καιρός: Αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: Αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: Αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη η μεγίστη κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 και πιθανόν 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια κυρίως ανατολικά η μεγίστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς κελσίου.

