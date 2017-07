Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η Γερμανία άρχισε σήμερα την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεών της από την τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, από την οποία και υποστήριζαν την διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων της διεθνούς συμμαχίας -υπό τις ΗΠΑ- κατά του Ισλαμικού Κράτους.



Η εξέλιξη αυτή, δρομολογήθηκε μετά την άρνηση της Άγκυρας να επιτρέψει την είσοδο Γερμανών κοινοβουλευτικών στην αναφερόμενη βάση.



Η έναρξη της αποχώρησης ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, ενώ εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Γερμανίας, τον Ιούνιο κι ενισχύει την διάσταση απόψεων και διαφορών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σε μια σειρά από ζητήματα. iefimerida loading…

