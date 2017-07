Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Οσο περισσότερο ο υδράργυρος ανεβαίνει στα ύψη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάθεση σου για εξορμήσεις στην παραλία, χαλάρωση κάτω από τον ήλιο και βουτιές μέχρι αργά το απόγευμα. Παρόλα αυτά, η ηλιακή ακτινοβολία, που απορροφάται από τη μελανίνη στο δέρμα, δεν είναι ο καλύτερος φίλος σου.



Κάθε φορά λοιπόν που εκτίθεσαι σε αυτήν για ατέλειωτες ώρες, ακόμα και αν έχεις φροντίσει να λάβεις την κατάλληλη αντηλιακή προστασία, θα πρέπει να γνωρίζεις, πως είναι πολύ πιθανό να εμφανίσεις εγκαύματα στο δέρμα. Τα σημεία του σώματος που συχνά πέφτουν «θύματα» αυτής της πολύωρης έκθεσης στον ήλιο είναι κυρίως η πλάτη, η μύτη, το μέτωπο, το στέρνο και οι ώμοι, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Πέρα από το αισθητικό της υπόθεσης, που σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο να γίνεσαι κατακόκκινη, αυτά μπορούν να προκαλέσουν πόνο, αίσθηση καύσου και τσιμπήματος, τράβηγμα, τσούξιμο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σοβαρές βλάβες στο δέρμα -συχνά ευθύνονται για την εμφάνιση μελανώματος. Η θεραπεία τους πρέπει να αρχίσει από την πρώτη κιόλας στιγμή που γίνονται αντιληπτά και παρακάτω θα βρεις 4 φυσικούς τρόπους, που θα σε βοηθήσουν να ανακουφιστείς από αυτού του είδους τη δυσφορία που δημιουργεί το ηλιακό έγκαυμα. Η πολύτιμη βιταμίνη Ε Εχει εξέχοντα ρόλο στον κόσμο της ομορφιάς. Η βιταμίνη Ε είναι γνωστή για την αντιγηραντική και ενυδατική της δράση, αλλά και για την προληπτική προστασία που παρέχει στο ακραίο στρώμα του δέρματος από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. Θα τη βρεις στα φαρμακεία σε μορφή κάψουλας αλλά και ως συστατικό σε πολλές κρέμες που υπάρχουν στην αγορά. Ασκεί ήπια αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθάει το δέρμα να επουλωθεί γρήγορα, στην περίπτωση που έχεις ήδη πάθει ζημιά. Το θαυματουργό τζελ αλόης Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τις γυναίκες ως φυσικό ενυδατικό της επιδερμίδας, το οποίο όμως δεν αφήνει καμία αίσθηση λιπαρότητας. Η γέλη της είναι ακόμα γνωστή για την αντιφλεγμονώδη και αντιγηραντική δράση της, για την ιδιότητα της να επουλώνει πληγές, αλλά και για την ανακούφιση που προσφέρει στο δέρμα, όταν αυτό ερεθίζεται ή καίγεται από τον ήλιο, χάρη στο γεγονός ότι δρα στο επιθηλιακό επίπεδο του δέρματος. Ενεργοποιεί την ανάπλαση του και καταπραΰνει. Η χαλαρωτική λεβάντα Μπορεί να έχεις χρησιμοποιήσει λίγες σταγόνες από το έλαιο της λεβάντας στο μαξιλάρι σου, για να απολαύσεις τον πιο ήρεμο και χαλαρωτικό ύπνο. Ωστόσο, το έλαιο αυτού του βοτάνου θεωρείται κατάλληλο στην περίπτωση ηλιακού εγκαύματος, καθώς έχει σπουδαίες αναπλαστικές ιδιότητες. Απλώνεται στο δέρμα αδιάλυτο και δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση.



Η δύναμη του πράσινου τσαγιού Ενα από τα πιο αγαπητά ροφήματα τόσο του χειμώνα, όσο και του καλοκαιριού, το πράσινο τσάι έχει πέρα από αποτοξινωτική και λιποδιαλυτική για το σώμα δράση, σημαντικές ανακουφιστικές ιδιότητες στο δέρμα. Στην περίπτωση που έχεις καεί από τον ήλιο μπορείς να χρησιμοποιήσεις στα σημεία που υποφέρεις, κομπρέσες τις οποίες θα έχεις βουτήξει σε πράσινο τσάι.

