Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών εξέφρασαν τη διαβεβαίωση ότι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Απαντώντας σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, πηγές από το ΥΠΟΙΚ ανέφεραν ότι «το ΕΤΕΑΕΠ δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, το αντίθετο ισχύει. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, το πρώτο πεντάμηνο του 2017, προκύπτει πραγματικό πλεόνασμα. Επομένως, οι εκτιμήσεις ότι «δεν υπάρχει το κονδύλι για τη χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων» και ότι το «αποθεματικό του επικουρικού ταμείου αρκεί μόνο για έξι μήνες» είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, που δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, με τα έσοδα και τα αποθεματικά του».



Οι κύκλοι του υπουργείου σημειώνουν, επίσης: «Για τα στελέχη της ΝΔ, που αναζητούν απαντήσεις και εκατομμύρια σε τηλεοπτικές εκπομπές, υπενθυμίζουμε ότι, από τις 06-07-2017, με Δελτίο Τύπου, το υπουργείο διευκρίνισε ότι η έκτακτη επιχορήγηση που διατίθεται από το δανειακό πρόγραμμα για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αυξάνεται. Στα 860 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί, προστίθενται 325 εκατ. ευρώ, με στόχο ο κύριος όγκος των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης να εκκαθαριστεί έως το τέλος του χρόνου.



Αντί, λοιπόν, η ΝΔ να ψάχνει δήθεν «χαμένα» εκατομμύρια, ας απαντήσει για μία φορά στους συνταξιούχους: – Για ποιον λόγο, τον Ιανουάριο του 2015, είχαν σωρευτεί στα ασφαλιστικά Ταμεία περισσότερες από 160.000 εκκρεμείς αιτήσεις κύριων συντάξεων, αιτήσεις που είχαν κατατεθεί σε αρκετές περιπτώσεις το 2012. – Για ποιον λόγο σταμάτησε η απονομή επικουρικών συντάξεων, τον Νοέμβριο του 2014, με αποτέλεσμα να σωρευτούν αιτήσεις που είχαν κατατεθεί το 2011. – Για ποιον λόγο, από τον Σεπτέμβριο του 2013, είχαν διακοπεί τελείως οι απονομές των εφάπαξ». ΑΠΕ loading…

