Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Λένε, πως ο έρωτας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους περνάει από το στομάχι, όμως από ότι φαίνεται, δεν είναι ο μόνος. Ενώ οι τροφές που κανείς καταναλώνει θα πρέπει να παρέχουν στον οργανισμό όλα τα συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή του λειτουργία και υγεία, η διατροφή που ακολουθεί μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις πιθανότητες να δημιουργήσει οικογένεια, ακόμα και αν αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας.



Την άποψη αυτή έρχονται να επιβεβαιώσουν ερευνητές, που σύμφωνα με την Daily Mail, υποστηρίζουν, πως δημιούργησαν ένα συγκεκριμένο smoothie, που περιλαμβάνει μια δόση συμπληρώματος βιταμίνης D και ω-3 λιπαρά ( ίσης ποσότητας με αυτά μιας μερίδας σολομού) και αυξάνει κατά περίπου 5% τις πιθανότητες αυτές. Τα θαυματουργά αυτά στοιχεία βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος και κάνουν τη μήτρα πιο «δεκτική». Στην πρώτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε επάνω σε ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας ζητήθηκε τόσο από τους άντρες, όσο και από τις γυναίκες να καταναλώσουν 200 ml smoothie για ένα 1.5 μήνα πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση, ενώ το συγκεκριμένο smoothie λέγεται πως μπορεί να βοηθήσει και στις περιπτώσεις φυσιολογικής γονιμοποίησης. Στις έξι εβδομάδες μέχρι τη συλλογή των ωαρίων και τη γονιμοποίηση του με το σπέρμα του άντρα, μισούς από τους συμμετέχοντες της ομάδας έπιναν ένα smoothie το οποίο περιελάμβανε 2 γραμμάρια από ω-3 λιπαρά, 10 μικρογραμμάρια από βιταμίνη D, αλλά και βιταμίνη C και φυλλικό οξύ. Σε αντίθεση με αυτό το γκρουπ, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κατανάλωναν ένα κλασικό, συνηθισμένο ρόφημα από φρούτα. Το πρώτο γκρουπ που έπινε το smoothie γονιμότητας των μελετητών, παρουσίασε 4.3 % περισσότερες πιθανότητες να «πιάσει» παιδί. Πώς ακριβώς λειτούργησαν τα συστατικά του smoothie; Κάθε έμβρυο ξεκινά ως ένα κύτταρο, το γονιμοποιημένο ωάριο, και χωρίζεται σε περίπου 200 κύτταρα πριν εμφυτευτεί σε μια γυναίκα για να γίνει έμβρυο και στη συνέχεια ένα υγιές μωρό. Ενα υγιές έμβρυο που πιθανόν να αφήσει έγκυο γυναίκα μεγαλώνει πιο γρήγορα γύρω στην τρίτη ημέρα, όταν τα πέντε κύτταρα γίνονται πια εννέα.



Σε μια ένδειξη, ότι τα έμβρυα των ζευγαριών που έπιναν το ειδικό smoothie ήταν πιο γόνιμα, αυτά έφθασαν σε αυτό το στάδιο κατά μέσο όρο σχεδόν έξι ώρες ταχύτερα από ότι τα έμβρυα της άλλης ομάδας. Τι λένε οι ειδικοί: «Γνωρίζουμε ότι το σπέρμα φαίνεται καλύτερο, όταν περιλαμβάνει το DHA, μια μορφή ωμέγα 3, που κάνει το σπέρμα πιο υγιές. Η παραπάνω έρευνα υποστηρίζει, πως συγκεκριμένο smoothie, που περιέχει ωμέγα 3, βιταμίνη D και φυλλικό οξύ βελτιώνει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης και ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορούσε στο μέλλον να συνιστάται σε ζευγάρια που προσπαθούν να συλλάβουν». bovary loading…

