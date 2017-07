Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Το Facebook παρουσίασε χθες Παρασκευή ένα σχέδιο για να μεταμορφωθεί η έδρα της εταιρείας, που είναι κοντά στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας στην καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ, σε πραγματικό «χωριό» με εκατοντάδες φθηνές κατοικίες και εμπορικά καταστήματα για τους εργαζόμενούς της. Το campus Willow θα επιτρέψει να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα στέγασης και μετακινήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, εξήγησε ο Τζον Τένανες αντιπρόεδρος του Facebook. Το χωριό, τα σχέδια για την κατασκευή του οποίου πρέπει να επεξεργαστούν σε συνεργασία με τις αρχές της πόλης Μένλοου Παρκ, θα περιλαμβάνει καταστήματα, όπως φαρμακεία και παντοπωλεία, σε μια έκταση 11.600 τετραγωνικών μέτρων. «Σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, στόχος μας είναι με το campus Willov να δημιουργήσουμε ένα χωριό που θα παρέχει τις πιο βασικές υπηρεσίες, κατοικίες και μέσα μεταφοράς καθώς και γραφεία», εξήγησε ο Τένανες στο ιστολόγιό του. Η έδρα του Facebook βρίσκεται στις εγκαταστάσεις που ανήκαν στην εταιρεία Sun Microsystems, τις οποίες αγόρασε το 2011. ‘Ηδη με τα πάρκα που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των κτιρίων δίνει ήδη την αίσθηση μιας μικρής πόλης. Στη συνέχεια η εταιρεία αγόρασε γειτονικές εκτάσεις και επέκτεινε τα γραφεία της, με κτίρια που εμπνεύστηκε ο αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ο οποίος σχεδίασε μεταξύ άλλων το μουσείο Γκούγκεχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Όταν ολοκληρωθεί το έργο θα περιλαμβάνει 1.500 κατοικίες, το 15% των οποίων θα πουληθεί σε τιμή χαμηλότερη από αυτή της αγοράς. Το Facebook θα παρουσιάσει τα σχέδιά του στις αρχές της πόλης Μένλοου Παρκ αυτό τον μήνα. Η φάση προετοιμασίας του έργου θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια και οι πρώτες εγκαταστάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ

