Μπροστά σε μία νέα ανακάλυψη στους Κήπους Σαλαλάτ, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες, η αρχαιολόγος Καλλιόπη Παπακώστα.



Όπως αποκαλύπτει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Παπακώστα, που πραγματοποιεί μέχρι σήμερα 21 χρόνια ανασκαφών στην περιοχή, με την ομάδα της έχει ανακαλύψει μία τεράστια λαξευτή σήραγγα, από την έρευνα της οποίας μπορεί να έλθουν στο φως πολλά νέα στοιχεία, για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα σημαντικά ευρήματα, στο τεράστιο αρχαίο κτίριο που ήδη γίνονται οι ανασκαφές από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού (Ε.Ι.Ε.Α.Π.). Το μεγάλο αυτό δημόσιο κτίριο Πτολεμαϊκής εποχής όπου ανακαλύφθηκε και η λαξευτή σήραγγα, εντοπίστηκε το 2015, σε βάθος 10 μέτρων, και παρά τις μεγάλες τεχνικές δυσκολίες (υδροφόρος ορίζοντας, τόνοι επιχώσεων, κλπ…), η ανασκαφή συνεχίζεται με εξαιρετικά ευρήματα.

Το κτίριο είναι υπερμεγέθες, δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη τα όριά του, υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι είχε καμαροειδή οροφή. «Η σημασία της ανακάλυψης αυτής είναι πολύ σημαντική, γιατί η περιοχή που διεξάγεται η έρευνα ανήκε κατά την αρχαιότητα στη Βασιλική Συνοικία των Πτολεμαίων, για τα κτίρια της οποίας υπάρχουν πληροφορίες από τις αρχαίες πηγές», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελληνίδα αρχαιολόγος και ανασκαφέας. Η κ. Παπακώστα τονίζει ότι οι ανασκαφές αυτές είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικής προσφοράς και πρωτοβουλίας, καθώς η χρηματοδότηση των ανασκαφών βασίζεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και χορηγούς, σημαντικότεροι των οποίων είναι μέχρι σήμερα είναι η ελληνική εταιρεία ΚΛΕΟΣ ΑΕ και η αιγυπτιακή εταιρεία RELIANCE GROUP OF COMPANIES, μαζί με το ίδρυμα MOHEB KASSABGUI FOUNDATION. Το Ε.Ι.Ε.Α.Π. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα και παράρτημα στην Αλεξάνδρεια, με διευθύντρια την κ. Παπακώστα, του οποίου στόχος είναι η αρχαιολογική έρευνα και μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού εκτός της ελληνικής επικράτειας και ειδικότερα η μελέτη και η έρευνα της Ελληνιστικής Αλεξανδρινής περιόδου.



