Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, ήταν ο νικητής στο μήκος των εφήβων με 8.10μ. σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων, αλλά και σταδίου. Δεν είναι όμως αυτό το μοναδικό επίτευγμα του Τεντόγλου καθώς αν και μόλις 19 ετών, αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος άλτης του μήκους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που έχει καταφέρει να κάνει τουλάχιστον δύο αγώνες πάνω από το 8.10μ.! Μπορεί να μην έχει πλέον την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη καθώς τον πέρασε για ένα εκατοστό (8.31μ.) αλλά σε αγώνα που έγινε σε υψόμετρο, ο Ισπανός Εουσέμπιο Κάσερες πριν από δύο μέρες, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει πως είναι ο πιο σταθερός από όλους τους Ευρωπαίους, στην κατηγορία των ανδρών. Ούτε ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Γκρεγκ Ραδερφορντ δεν έχει καταφέρει να περασει φέτος δύο φορές το 8.10μ. (όταν ήταν υγιής).

Όσον αφορά την κατηγορία του, αυτήν των εφήβων ο 19χρονος Γρεβενιώτης έχει αυτή τη στιγμή τις έξι πρώτες από τις 10 καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη! Δεν αποκλείεται μάλιστα μέχρι το τέλος της σεζόν να τις φτάσει στις 8/10 αν υπολογίσουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των εφήβων στο Γκροσέτο, αλλά και το παγκόσμιο πρωτάθλημα των ανδρών στο Λονδίνο. Με τον αμέσως επόμενο Ευρωπαίο, τον Ελβετό Τζάροντ Μπίγια να έχει 7.77μ. είναι αναμενόμενο για τον Τεντόγλου να πάει στο 8/10 και αν κάνει και αλλους αγώνες μπορεί και το απίθανο 10/10! Ο ίδιος δεν μπορούσε παρά να είναι χαρούμενος μετά το τέλος του αγώνα, με τα ανήψια του να τρέχουν να τον αγκαλιάσουν (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία). «Ήθελα να μπω δυνατά στον αγώνα, αλλά σταμάτησα στη συνέχεια τα άλματα μου, για να μην κουραστώ ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Γκροσέτο. Εκεί θα είναι ο επόμενος αγώνας μου και ο μεγάλος μου στόχος» δήλωσε στο Sportsfeed o μεγάλος πρωταγωνιστής του μήκους (και όχι μόνο) στην Κατερίνη.

sportsfeed, Ελεονώρα Ρωσιάδου

