Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίσθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 194728/Ε2/15-11-2016 εγκύκλιο, πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ60, από τους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ για τη συμπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 σε μία μόνο Διεύθυνση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Πληροφορίες στο τηλ. : 2462 353131 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ

