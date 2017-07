Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνεχίζουν να συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στο Λαγανά της Ζακύνθου με θύμα έναν 22χρονο Αμερικανό ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή από χτυπήματα μπράβων. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα, όλα έγιναν για μία σέλφι που έβγαλε ο 22χρονος με την παρέα του και μία σερβιτόρα του μπαρ στο οποίο διασκέδαζαν. Αυτό προκύπτει από το βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές από το κλειστό κύκλωμα του μπαρ που το μοιραίο βράδυ είχε σερβικό πάρτι. Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο βίντεο φαίνεται ο 22χρονος να διασκεδάζει με δύο φίλους του Αμερικανούς και στη συνέχεια να βγάζουν μία σέλφι με μία σερβιτόρα. Αυτό φαίνεται πως εξόργισε έναν από τους μπράβους ο οποίος πλησίασε με απειλητική διάθεση την παρέα με αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή να γίνει το πρώτο επεισόδιο. Στη συνέχεια ο 22χρονος Αμερικανός φεύγει από το μαγαζί και αρχίζει να τρέχει, ο μπράβος και δικά του πιθανότατα άτομα αρχίζουν και τον καταδιώκουν. Τελικά, λίγα μέτρα μετά τον προλαβαίνουν και του επιτίθενται επιφέροντας του χτυπήματα που τελικά του κόστισαν τη ζωή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά 30 άτομα φέρονται να επιτέθηκαν στον νεαρό από το Τέξας. Από την άλλη, ο Alpha στο ρεπορτάζ του παρουσιάζει μία διαφορετική εκδοχή που οδήγησε στο μοιραίο έγκλημα. Σύμφωνα με αυτή γύρω στις 3 το πρωί ένας Σέρβος σηκώνεται από το τραπέζι του και σπάει ένα μπουκάλι μπύρα το τραπέζι που καθόταν ο Αμερικανός με αφρούς και γυαλιά να πετάγονται μπροστά του. Μετά από λίγο ο 22χρονος Αμερικανός σηκώνεται από το τραπέζι του και κατευθύνεται στο τραπέζι των Σέρβων και ρίχνει μία γροθιά στο πρόσωπο του Σέρβου που έσπασε την μπύρα με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια. Ο Αμερικανός στην προσπάθειά του να ξεφύγει βγαίνει από το μαγαζί ρίχνοντας τραπέζια στο διάβα του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha τον κυνηγούσαν 15 άτομα. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το θύμα είχε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που του επέφεραν εγκεφαλική αιμορραγία και δεν πρόλαβε να αντισταθεί. «Το θύμα έφερε πολλαπλές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, τόσο στο πρόσωπο όσο και στο τριχωτό και ο θάνατος επήλθε συνεπεία κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων μετά από πλήξη με θλων όργανο. Θλων όργανο μπορεί να είναι η γροθιά, το πόδι που μπορεί να κλωτσήσει. Φαίνεται πως έχει προκληθεί κυρίως από χέρι ή από πόδι. Εσωτερικά, η βιαιότητα της πράξης ήτα τέτοιου μεγέθους που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία η οποία απέβη θανατηφόρος», ανέφερε μιλώντας στον Alpha η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα τονίζοντας ότι το θύμα θα μπορούσε να έχει χτυπηθεί και από περισσότερα του ενός, των δύο ή των τριών ατόμων. Τι δείχνουν τα βίντεο της δολοφονικής επίθεσης στον Αμερικανό -Νέες συλλήψεις Σε νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 22χρονου Αμερικανού τουρίστα στον Λαγανά, στη Ζάκυνθο. Χθες, κατά τη διάρκεια της νύχτας συνελήφθησαν άλλα έξι άτομα, σερβικής καταγωγής, ως εμπλεκόμενα στον θανάσιμο τραυματισμό του Αμερικανού τουρίστα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε συμπλοκή τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η επιχείρηση της αστυνομίας, στο ξενοδοχείο που διέμεναν οι έξι Σέρβοι κράτησε λίγα λεπτά καθώς οι κατηγορούμενοι δεν προέβαλαν αντίσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ. Οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους αστυνομικούς από τα βίντεο που υπάρχουν από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων, από το σημείο που έγινε η θανάσιμη επίθεση στον 22χρονο Αμερικανό. Στο βίντεο, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να χτυπούν τον άτυχο άνδρα. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς συνέχισαν να τον χτυπούν ακόμη και την ώρα που εκείνος ήταν πλέον στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του, κάτι που προκάλεσε έκπληξη στους αστυνομικούς. Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή κρατούνται στο Αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου, ένας 34χρονος ημεδαπός και ένας 32χρονος Σέρβος με βρετανικό διαβατήριο που κατηγορούνται και αυτοί για τον φόνο του άτυχου νεαρού. Εντός της ημέρας, οι οκτώ συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

«Η Ζάκυνθος έχει μια σκοτεινή πλευρά» Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν στρέψει ξανά το βλέμμα τους στη Ζάκυνθο, έπειτα από την αποτρόπαια δολοφονία του Αμερικανού τουρίστα. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της Daily Mail, που επισημαίνει ότι το νησί μπορεί να προσελκύει τουρίστες χάρη στις εντυπωσιακές παραλίες του και την «άγρια» νυχτερινή ζωή, αλλά έχει και μία «σκοτεινή πλευρά», όπως σημειώνει, θυμίζοντας την περίπτωση του 19χρονου Βρετανού τουρίστα που είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου το 2011 στη Ζάκυνθο. Για τη φρικτή δολοφονία του Αμερικανού φοιτητή, έξω από νυχτερινό μαγαζί στον Λαγανά, το δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι ο 22χρονος Μπακάρι Χέντερσον ξυλοκοπήθηκε άγρια από 10 άτομα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ σημειώνει ότι εκτιμάται πως κάποιοι από τους δράστες τον χτύπησαν με σιδερογροθιές στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αστυνομία ερευνά αν υπήρχαν και ρατσιστικά κίνητρα στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Αμερικανού. iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 9th, 2017 at 08:22 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.