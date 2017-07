Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Μπορείτε να κυκλοφορείτε γυμνή μπροστά στο παιδί σας; Κι αν ναι, μπορείτε να το κάνετε και αφού το παιδί σας αρχίσει να καταλαβαίνει και να αποκτά συνείδηση; Και ποια είναι η γνώμη των ψυχολόγων; Μια βιαστική κίνηση καθώς βγαίνετε από το ντους ή μια αναπάντεχη είσοδος του παιδιού σας στο δωμάτιο σας την ώρα που γδύνεστε μπορεί να γίνει ο λόγος να δει το σώμα σας γυμνό. Επιπλέον, τους θερινούς μήνες, και ειδικά στις διακοπές, είναι πολύ εύκολο να ξεχαστείτε και να κυκλοφορήσετε πιο «γυμνή» μέσα στο σπίτι ή στο εξοχικό σας ή ένα δυνατό κύμα στη θάλασσα να αφήσει τα επίμαχά σας σημεία σε κοινή θέα και να οδηγήσει σε ένα αποκαλυπτικό θέαμα, που πολλοί μπορεί να χαρακτήριζαν «τομληρό».



Μπορεί να μεγαλώσατε σε μια οικογένεια που οι γονείς σας δεν συνήθιζαν να είναι τόσο «χαλαροί» με αυτό το θέμα. Από την άλλη, υπάρχουν και οικογένειες που κάνουν γυμνισμό στην παραλία ή ζουν την τυπική τους καθημερινότητα σε γυμνές συνθήκες.

Τελικά πόσο «σωστό» και «υγιές» είναι για ένα παιδί να βλέπει τους γονείς του γυμνούς και πως μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του η θέα του ενήλικου γυμνού σώματος; Όπως υποστηρίζει και ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος σε θέματα τοκετού και μητρότητας, Zoe Tollman, δεν υπάρχει τίποτα κακό ή τραυματικό για την ψυχολογία ενός παιδιού το να σας δει γυμνή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται πως αν εσείς είστε χαλαρή και άνετη με το σώμα σας, θα ακολουθήσει και εκείνο το παράδειγμά σας. «Το να κρύβετε το σώμα σας τους δίνει την εντύπωση ότι η γύμνια είναι κάτι κακό», δηλώνει.

«Απεναντίας, η θέα του γυμνού σώματος (χωρίς όμως αυτό να φαίνεται ότι προσπαθεί να κρυφτεί ή να ντρέπεται γι’ αυτό) τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν τι είναι σωστό και τι λάθος και τελικά να μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα και να αισθάνονται άνετα με αυτό που είναι». Προφανώς ό,τι αναφέρει ισχύει και για τα δύο φύλα, αλλά ειδικά για τα κορίτσια υποστηρίζει πως είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουν να αγαπούν το σώμα τους και να έχουν τον έλεγχο του».



Την άποψη αυτή φαίνεται να ενθαρρύνει και ο Harry Lowe, ένας ομιλητής από το συμβουλευτικό φόρουμ για πατέρες, DaddiLife, λέει πως δεν υπάρχει μόνο μια όψη του νομίσματος. Παρόλο που υποστηρίζει ότι αυτή η τακτική ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ γονέως και παιδιών, ο Lowe πιστεύει ότι, πολλές φορές, η πλευρά που μπορεί να νιώθει περισσότερο άβολα δεν είναι αυτή των παιδιών, αλλά των γονιών.

«Ας μη ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που, ούτως ή άλλως, δεν αισθάνονται άνετα να κυκλοφορούν γυμνοί ούτε στο ίδιο τους το σπίτι». Παρόλα αυτά, ενθαρρύνει την ανενόχλητη εμφάνιση του γυμνού σώματος, αφού όπως λέει «Όταν εμείς νιώθουμε με το σώμα μας και προβάλλουμε αυτή την εικόνα και αίσθηση αυτοπεποίθησης, μπορεί να έχει θετική επίδραση στο παιδί μας». Σε αυτό το σημείο, η δρ. Tollman όμως, έχει να κάνει μια σημαντική παρατήρηση. Ότι ο πιο σωστός τρόπος να χειριστούμε το θέμα είναι να σεβαστούμε και την διάθεση των παιδιών μας. «Αν καταλάβετε ότι το παιδί σας αρχίζει να αισθάνεται άβολα με τη γυμνή θέα του σώματός σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να σεβαστείτε την επιθυμία του και να ακολουθήσετε το παράδειγμα του», υπογραμμίζει, κάνοντας σαφές ότι τότε, είναι η ώρα να φορέσετε ρούχα. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 9th, 2017 at 16:04 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.