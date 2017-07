Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δύο πολυμελείς συμμορίες «νονών της νύχτας» οι οποίες με το πρόσχημα παροχής προστασίας εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων, εξαρθρώθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ειδικότερα, συνελήφθησαν, μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δεκαεννέα μέλη των οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ σημειώνεται ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί.

Από τους συλληφθέντες οι δεκαέξι είναι Έλληνες και οι τρεις αλλοδαποί (δύο Αλβανοί και ένας Ουκρανός), ηλικίας από 26 έως 59 ετών, ενώ αναζητούνται έντεκα επιπλέον μέλη των εγκληματικών οργανώσεων. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με το πρόσχημα παροχής προστασίας, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση, κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα (νομοθεσία περί επιταγών, καζίνων, τοκογλυφία, αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών και συμμετοχή σε ξυλοδαρμούς) είναι επιπλέον δεκαπέντε άτομα. Οι δύο συμμορίες συνεργάζονταν μεταξύ τους Από τις έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών προέκυψε ότι οι συμμορίες συνεργάζονταν μεταξύ τους, ενώ μοίραζαν τις περιοχές και τα καταστήματα στα οποία παρείχαν προστασία και ενεργούσαν από κοινού όταν πήγαιναν στους καταστηματάρχες για να εισπράξουν την «προστασία». Επίσης, εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την κάθε ομάδα, τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, οι διευθύνσεις διαμονής τους και οι χώροι που διατηρούσαν, ενώ διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση των μελών της κάθε ομάδας. Αρχηγικό ρόλο στις δύο ομάδες, είχαν δύο Έλληνες. Στην πρώτη ομάδα ένας 59χρονος και στη δεύτερη ένας 51χρονος. Όπως διαπιστώθηκε ακόμη, τα μέλη των ομάδων συνεργάζονταν αλλάζοντας σύνθεση κατά την προσέγγιση των καταστηματαρχών και το μοίρασμα των περιοχών. Σημειώνεται, ότι οι δύο ομάδες «παρείχαν προστασία» τουλάχιστον σε 61 καταστήματα της Αττικής. Η πρώτη ομάδα παρείχε «προστασία» σε καταστήματα στις εξής περιοχές: Γκάζι, Κεραμεικός, Βοτανικός, Αγ. Παντελεήμονας, Κυψέλη, Γκύζη, Εξάρχεια, Παγκράτι, Καισαριανή, Αμπελόκηπους, Σύνταγμα, Κολωνάκι, Καλλιθέα, Μεταμόρφωση και Περιστέρι. Η δεύτερη ομάδα παρείχε προστασία σε: Κεραμικό, Γκάζι, Πατήσια, Κολωνάκι, Μεταξουργείο, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Ψυρρή, Λυκόβρυση, Π.Φάληρο, Ασπρόπυργο, Κηφισιά, Άνοιξη, Ν.Ερυθραία, Αγ.Παρασκευή, Χαλάνδρι, Κυψέλη και Πειραιά. Εως και 2.500 ευρώ τον μήνα έπαιρναν από τους καταστηματάρχες Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατέβαλαν από 200 έως 2.500 ευρώ τον μήνα για προστασία. Η καταβολή γινόταν κυρίως λόγω του φόβου από την πολυμελή παρουσία «φουσκωτών», όταν πλησίαζαν τους καταστηματάρχες.Σημειώνεται, ότι οι δύο συμμορίες, εκτός από την «προστασία» καταστημάτων, αναλάμβαναν και υποθέσεις διευθέτησης διαφορών μεταξύ τρίτων προσώπων, συνοδείες προσώπων, «παρουσίες» σε αθλητικούς χώρους και πρόκληση σωματικών βλαβών «κατά παραγγελία», ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και από τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: Πιστόλι διαμετρήματος 6.35 mm με γεμιστήρα, 179 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 κυνηγετικές καραμπίνες και 3 μαχαίρια, αλεξίσφαιρο και 2 σιδερογροθιές, μπαστούνι στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ξίφος, πτυσσόμενο κλομπ και σπρέι πιπεριού, μικροποσότητα κοκαΐνης, 3 Ι.Χ αυτοκίνητα, 26 κινητά τηλέφωνα, 20 αμπούλες με αναβολικά, 3.055,50 ευρώ και 537 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και ατζέντες με διάφορες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή, ενώ για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων. ΑΠΕ-ΜΠΕ

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 9th, 2017 at 10:11 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.