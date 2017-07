Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία

Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να χτυπήσει τα επόμενα 24ωρα την χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, θα είναι σίγουρα ένας καύσωνας πιο ήπιος από τον προηγούμενο, ωστόσο, όπως σημειώνει, δεν παύουν να έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Αφρική που θα ανεβάσουν αρκετά τον υδράργυρο τις επόμενες ημέρες. «Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, δημιουργούνται ερωτηματικά σε ότι αφορά στη διάρκεια αυτού του καύσωνα διότι υπάρχει σοβαρή διχογνωμία μεταξύ των παγκοσμίων προγνωστικών μοντέλων. Ωστόσο όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η μέγιστη θερμοκρασία σε πεδινές ηπειρωτικές περιοχές θα βρεθεί στα επίπεδα των 40-41°C και τοπικά στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές ακόμη και στους 42°C», αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος και συνεχίζει εξηγώντας πως θα κινηθεί ο υδράργυρος τις επόμενες μέρες: «Από την Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στα επίπεδα των 37-38°C και τοπικά 39°C στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι τιμές αυτές είναι καθ’όλα φυσιολογικές ειδικά για το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Την Τρίτη όμως, θα υπάρξει νέα άνοδος της θερμοκρασίας και έτσι, ενώ μέχρι εχθές φαινόταν ότι ο καύσωνας θα μας επηρεάσει από την Τετάρτη, τα προγνωστικά μοντέλα τον φέρνουν λίγο πιο νωρίς». Τρίτη η πρώτη μέρα του καύσωνα Με τα μέχρι τώρα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων, η Τρίτη θα είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα όπου αναμένονται να σημειωθούν οι εξής ακόλουθες θερμοκρασίες ανά διαμερίσματα : Θράκη : 39-40°C

Ανατολική Μακεδονία : 37-38°C

Κεντρική Μακεδονία : 40°C (πολύ τοπικά ίσως και 41°C σε Πέλλα, Ημαθία και Κιλκίς. Δύσκολο όμως μου φαίνεται)

Δυτική Μακεδονία : 37°C

Ήπειρος : 37-38°C (τοπικά 39-40°C στους νομούς Άρτας και Πρεβέζης)

Θεσσαλία : 41-42°C (πολύ τοπικά ίσως και 43°C)

Δυτική Στερεά : 40°C

Κεντρική Στερεά : 39-40°C (τοπικά στη Φθιώτιδα 41°C)

Ανατολική Στερεά – Εύβοια : 40°C (τοπικά στα κεντροδυτικά της Αττικής ίσως και 41°C)

Σποράδες : 36-37°C

Δυτική Πελοπόννησος : 39-40°C

Ανατολική Πελοπόννησος : 40°C (ίσως πολύ τοπικά στον Αργολικό κάμπο 41°C)

Επτάνησα : 38°C

Βορειοανατολικό Αιγαίο : 38°C

Κυκλάδες : 36-37°C

Κρήτη : 36-37°C στη βόρεια Κρήτη (40°C στα νότια τμήματα)

Δωδεκάνησα : 38-39°C (Στην ανατολική Ρόδο τοπικά 40-41°C) Αττική: Που θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία Στην πρόβλεψή του, ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει για την Αττική ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40°C, ενώ στα κεντροδυτικά τμήματα του νομού ο υδράργυρος πιθανώς να φτάσει τους 41°C. Πολύ μικρή η πιθανότητα, σε αυτά τα τμήματα, η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 41°C. Στις παραλιακές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37-38°C. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη Δεν φαίνεται να ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, αφού η οροφή θα είναι κατά μέση τιμή και ενδεικτικά οι 37°C. Τοπικά ίσως και 38°C. Όμως στα τμήματα του νομού που βρίσκονται κοντά στους αντίστοιχους νομούς της Πέλλας, Ημαθίας και Κιλκίς η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38-39°C. Στην Χαλκιδική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 36°C, κατά μέση τιμή πάντα. Άγνωστο ακόμη πότε θα υποχωρήσει ο υδράργυρος Καταλήγοντας την πρόβλεψή του ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει: Λόγω της διχογνωμίας των προγνωστικών μοντέλων, η μια εκδοχή είναι, από την Παρασκευή να παρουσιάσει θεαματική πτώση η θερμοκρασία κατά πολλούς βαθμούς λόγω της ενίσχυσης των βοριάδων και η άλλη, να συνεχιστεί για 1-2 μέρες ακόμη ο καύσωνας. Όπως και να έχει όμως όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων. Σίγουρα λοιπόν δεν θα πρέπει να αναμένουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε βιώσει πριν μια εβδομάδα, όμως δεν παύει να είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα μας φτάσει στους 40-41-42°C… Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία Ανοδο θα αρχίσει να σημειώνει από σήμερα σιγά σιγά η θερμοκρασία. Διαβάστε αναλυτικά την πρόβλεψη της ΕΜΥ: Μακεδονία, Θράκη

καιρός: γενικά αίθριος. τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

άνεμοι: μεταβλητοί ασθενείς.

θερμοκρασία: από 16 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

καιρός: γενικά αίθριος. τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όποτε στα ορεινά της ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 και στο ιόνιο τοπικά βορειοδυτικοί.

θερμοκρασία: από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου. στα νησιά του ιονίου από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

καιρός: γενικά αίθριος. τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

άνεμοι: στα δυτικά και βόρεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

θερμοκρασία: από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυκλάδες, Κρήτη

καιρός: αίθριος.

άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

θερμοκρασία: από 23 ες 30 βαθμούς Κελσίου. στη νότια κρητη η μέγιστη κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

καιρός: αίθριος.

άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

θερμοκρασία: από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική

καιρός: αίθριος.

άνεμοι: μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

θερμοκρασία: από 24 έως 35 πιθανώς τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. στα παραθαλάσσια κυρίως ανατολικά η μεγίστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη

καιρός: γενικά αίθριος. τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες oπότε στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

άνεμοι: μεταβλητοί 3 μποφόρ.

θερμοκρασία: από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

