Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 8 άτομα 300 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

150 γρ. κορν φλάουρ

1 κ.σ. μπέκιν πάουντερ

2 βανίλιες σκόνη

100 γρ. μαργαρίνη

2 κρόκους

100 γρ. φρουκτόζη

Ξύσμα από 1 λεμόνι Εκτέλεση Χτυπάμε στο μίξερ τη μαργαρίνη με τη φρουκτόζη και μόλις ασπρίσει ρίχνουμε έναν έναν τους κρόκους. Στη συνέχεια ρίχνουμε κουταλιά κουταλιά το αλεύρι εναλλάξ με το μπέκιν και το κορν φλάουρ. Τέλος ρίχνουμε και τις βανίλιες μαζί με το ξύσμα χτυπώντας άλλα 2-3 λεπτά ώστε να έχουμε μία ζύμη μαλακή και εύπλαστη. Πλάθουμε μπισκότα στο σχήμα που θέλουμε, προσοχή να έχουν όλα το ίδιο μέγεθος και τοποθετούμε σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 10-15 λεπτά. newsbeast loading…

