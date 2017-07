Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γνωστό στους Αιγυπτίους ως το «φυτό της αθανασίας» και στους ιθαγενείς Αμερικανούς ως το «ραβδί του ουρανού», η αλόη βέρα έχει μια μεγάλη ποικιλία από εκπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες, μερικές από τις οποίες μπορεί ήδη να γνωρίζετε. Μπορεί να έχετε ακόμη και το δικό σας φυτό αλόη βέρα στο σπίτι σας για τις μικρές έκτακτες ανάγκες, όπως γρατζουνιές, κοψίματα και εγκαύματα, αλλά ξέρατε ότι δεν περιορίζεται μόνο στην τοπική χρήση και είναι στην πραγματικότητα ευεργετική για το σώμα σας όταν λαμβάνεται εσωτερικά; Η αλόη βέρα περιέχει πάνω από 200 βιολογικά ενεργά, φυσικά συστατικά τα οποία περιλαμβάνουν πολυσακχαρίτες, βιταμίνες, ένζυμα, αμινοξέα και ανόργανα συστατικά που προάγουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Υγείας, η αλόη βέρα έχει επίσης αντι-βακτηριακές, αντι-ιικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να καθαρίσει το σώμα από τις τοξίνες και τις παθογόνες ουσίες. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί! Μεταλλικά στοιχεία Η αλόη βέρα είναι πλούσια σε ανόργανα συστατικά όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χρώμιο, σελήνιο, νάτριο, σίδηρο, κάλιο, χαλκό και μαγγάνιο. Ένζυμα Περιέχει σημαντικά ένζυμα όπως η αμυλάση και η λιπάση που μπορεί να βοηθήσουν στην πέψη διασπώντας το λίπος και τα μόρια της ζάχαρης, ενώ το bradykinase βοηθά στη μείωση των φλεγμονών. Βιταμίνες Μια μελέτη έδειξε ότι αλόη βέρα περιέχει βιταμίνη Β12, η οποία απαιτείται για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αποτελώντας έτσι πολύ σημαντική πηγή της συγκεκριμένης βιταμίνης για τους χορτοφάγους και τους vegans, οι οποίοι έχουν έλλειψη λόγω της διατροφή τους. Άλλες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η λήψη αλόης μπορεί να βοηθήσει με τη βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης Β12, που σημαίνει ότι το σώμα μπορεί πιο εύκολα να την απορροφήσει και να την αξιοποιήσει. Είναι επίσης πηγή βιταμινών Α, C, Ε, φολικού οξέως, χολίνης, Β1, Β2, Β3 (νιασίνη) και Β6. Αμινοξέα Περιέχει 20 από τα 22 απαραίτητα αμινοξέα που απαιτούνται από το ανθρώπινο σώμα. Επίσης περιέχει σαλικυλικό οξύ, το οποίο καταπολεμά τις φλεγμονές και τα βακτηρίδια. Άλλες χρήσεις Εκτός από το να είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό σώματος, αφαιρεί τις τοξίνες από το στομάχι, τα νεφρά, τη σπλήνα, την ουροδόχο κύστη, το ήπαρ, και το παχύ έντερο. Μπορεί επίσης να προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πιο άμεσες παθήσεις, όπως η δυσπεψία, οι στομαχικές διαταραχές, τα έλκη και την φλεγμονή στο έντερο. Επίσης ενισχύει το πεπτικό σύστημα και ανακουφίζει από τις φλεγμονές των αρθρώσεων, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για τους πάσχοντες από αρθρίτιδα. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι ο χυμός αλόης βέρα, όταν λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα στοματικό διάλυμα, ήταν εξίσου αποτελεσματικός στην αφαίρεση της πλάκας. Το τζελ της αλόης έχει βρεθεί επίσης να θεραπεύει αποτελεσματικά τα στοματικά έλκη. Λήψη Η αλόη μπορεί να καταναλωθεί απευθείας από το φυτό, αλλά η πιο εύκολη και πιο εύγευστη επιλογή είναι μάλλον ο χυμός αλόης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στα περισσότερα καταστήματα υγιεινής διατροφής. Μπορείτε να αγοράσετε τον χυμό και να τον ανακατέψτε στους χυμούς και τα smoothies σας ή απλά να τον πιείτε απευθείας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι αγοράζετε καθαρό χυμό αλόης / τζελ. Στη φιάλη μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες δοσολογίας, αλλά θα ήταν σοφό να μιλήσετε με έναν εμπειρογνώμονα ή να κάνετε κάποια έρευνα σχετικά με το θέμα για να βρείτε οδηγίες για τη συγκεκριμένη δοσολογία.

