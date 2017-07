Ιούλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Περιμένουμε και θα δούμε… Ο ερχομός του Πρωθυπουργού σε μια περιοχή, κάθε Πρωθυπουργού, είναι πάντοτε ένα ξεχωριστό γεγονός. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτός συνοδεύεται από το μισό υπουργικό συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για τον ερχομό του κ. Α. Τσίπρα στην περιοχή μας, τον οποίο φυσικά καλωσορίζουμε και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του, όπως και των διάφορων Υπουργών.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε πως ο κ. Τσίπρας έρχεται με την πώληση του 17% της ΔΕΗ σε εξέλιξη (έστω και αν παγώνει προσωρινά για να προηγηθεί η πώληση του 40%), με τα ΝΟΜΕ να χαρίζουν το πελατολόγιο της ΔΕΗ σε ιδιώτες και με το ΦΕΚ της πώλησης του 40% της ΔΕΗ, που η Κυβέρνησή του θεσμοθέτησε, να προχωράει, χωρίς να έχει διασφαλισθεί νομοθετικά η επιστροφή της ΓΗΣ μας στο Δημόσιο, και με τα ΝΕΡΑ μας να είναι βρίσκονται ένα βήμα πριν το ξεπούλημα τους. χωρίς να προβλέπονται επενδύσεις για νέες σύγχρονες λιγνιτικές Μονάδες, κάτι που αποκλείεται αφού ο λιγνίτης εγκαταλείπεται όπως προκύπτει από τον Κυβερνητικό Σχεδιασμό που είδε το φως της δημοσιότητας. Ο λιγνίτης της περιοχής θα καεί σε παλιές μονάδες, που θα αναβαθμιστούν εν μέρει, αλλά με χαμηλή απόδοση. Έτσι στα επόμενα πέντε με οκτώ χρόνια θα κλείσει το κεφάλαιο Λιγνίτης στη Δυτικής Μακεδονία, με την 5η Μονάδα να μας τον θυμίζει απλά. Το μεγάλο επενδυτικό πλάνο της Μελίτης ΙΙ και του Αγίου Δημητρίου VI, βρίσκεται έξω απ’ το σχεδιασμό της σημερινής Κυβέρνησης. Χωρίς να διασφαλίζονται οι Μετεγκαταστάσεις που μένουν παγωμένες 2,5 χρόνια τώρα. Χωρίς να διασφαλίζονται η Βιωσιμότητα της Επιχείρησης, οι θέσεις εργασίας, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, οι περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις, οι τηλεθερμάνσεις Βέβαια ο κ. Πρωθυπουργός όλο και κάτι νέο θα μας φέρει και όπως λένε οι διαρροές πληροφοριών των τελευταίων ημερών αυτό θα είναι το φθηνό ρεύμα. Να θυμίσουμε πως προεκλογικά, ένα από τα προτάγματα του κ. Περιφερειάρχη ήταν το φθηνό ρεύμα, το οποίο μάλιστα προσδιόριζε με την έκπτωση στο 50% για τις Επιχειρήσεις και στο 30% για τα Νοικοκυριά, κάτι που και ο ίδιος ο κος Ταίπρας είχε υποσχεθεί σε επισκέψεις του στον τόπο μας. Θα είναι άραγε τόσο, ή αντί γι’ αυτό θα πάρουμε την «κάρτα ενεργειακής φτώχειας»; Ή μήπως ο κ. Τσίπρας εξαγγείλει ως «φθηνό ρεύμα» τις συμβάσεις που έχουν ξεκινήσει να υπογράφουν Δήμοι της Χώρας με αγορά ρεύματος από ιδιώτες, οι οποίοι για να προσελκύσουν πελατεία έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις της τάξης του 10 έως 15%; Περιμένουμε και θα δούμε… Κατά τα άλλα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλα όσα εξαγγελθούν, θα γίνουν στο πλαίσιο αυτού που ονομάστηκε «Αναπτυξιακό Συνέδριο», το οποίο πρέπει να θυμίσουμε πως πήρε ως αντάλλαγμα ο… επαναστάτης κ. Καρυπίδης για να υποστείλει τη σημαία του αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, μαζί με το κομματικό χρίσμα βέβαια. Για ποια ανάπτυξη όμως θα μιλήσουμε; Γι’ αυτή που θα ξεκινήσει, όταν με το καλό ξεκινήσει, έχοντας ως… προίκα 11.000 επιπλέον ανέργους λόγω της κατάρρευσης της ΔΕΗ και μια τοπική οικονομία αποδεκατισμένη; Η απώλεια του αναπτυξιακού πυλώνα της ενέργειας σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία την απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ το χρόνο! Χωρίς χρήματα, χωρίς τη γη μας, χωρίς τα νερά μας, για ποια ανάπτυξη μπορούμε να μιλάμε; Φυσικά υπάρχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης που βέβαια για να λειτουργήσει θα πρέπει να πάρει χρήματα από τον Τοπικό Πόρο, ο οποίος είναι το ανταποδοτικό τέλος για την παραγωγή λιγνίτη. Χωρίς λιγνίτη όμως ποιος θα μας τον δώσει; Η συρρικνωμένη και με σοβαρά οικονομικά προβλήματα ΔΕΗ ή ο κάθε ιδιώτης; Με το καλό να μας έρθει ο κ. Τσίπρας και οι Υπουργοί του και μακάρι όσα θα πει να προσφέρουν κάτι στον τόπο. Μακάρι να εξαγγείλει και να εφαρμόσει άμεσα την όποια μείωση στην τιμή του ρεύματος.

Θα είναι σίγουρα μια ανακούφιση και μια παρηγοριά για τους πολίτες της περιοχής και ειδικά τους ανέργους. Γιατί άλλο είναι να έχεις μηδενικά εισοδήματα και να πληρώνεις ολόκληρο το ρεύμα και άλλο να το πληρώνεις μειωμένο κατά 30 ή 50%. Σε κάθε περίπτωση κ. Τσίπρα εμείς σας καλωσορίζουμε στη Δυτική Μακεδονία, σεβόμενοι το ρόλο και την ιδιότητα σας. Γεωργία Ζεμπιλιάδου Περιφερειακή Σύμβουλος Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 9th, 2017 at 18:27 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.