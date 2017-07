Ιούλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Χάιντερ αλ-Αμπάντι ανακοίνωσε σήμερα την “νίκη” κατά του Ισλαμικού Κράτους στην πόλη της Μοσούλης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.



«Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και πρωθυπουργός Χάιντερ αλ-Αμπάντι έφτασε στην απελευθερωμένη πόλη της Μοσούλης και συνεχάρη τους ηρωικούς μαχητές, αλλά και τους πολίτες του Ιράκ για την μεγάλη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.



ΑΠΕ-ΜΠΕ

