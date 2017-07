Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κορυφαία τα κτηνοτροφικά προϊόντα των Γρεβενών…



«Η Εκτροφή προβάτων και αιγών και η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων μεταξύ ουρανού… και γης…», ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Zωοτεχνίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών και του Τ.Ε.Ι. Γρεβενών.



Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΙ Γρεβενών,

παρουσιάστηκαν από τον αναπληρωτή καθηγητή του Α.Π.Θ. Ευθύμιο Σινάπη, τη λέκτορα Ζωή Μπασδαγιάννη

και την υποψήφια διδάκτορα, Χρυσούλα Καραϊσκου, τα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά για την ιδιαιτερότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής, αλλά και τους τρόπους ανάπτυξης της ημιορεινής και ορεινής αιγοπροβατοτροφίας.

Ο αναπληρωτή καθηγητή του Α.Π.Θ. Ευθύμιος Σινάπης:



Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών Χρυσόστομος Παυλίδης:



Η λέκτορας Ζωή Μπασδαγιάννη:



Ο Γεωπόνος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών Θανάσης Φωλίνας, ο οποίος και παρουσίασε την εκδήλωση:





Ο Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Γρεβενών κ.Νικολάου:



Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών Χρυσόστομος Παυλίδης:



Ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος:



Ο αναπληρωτή καθηγητή του Α.Π.Θ. Ευθύμιος Σινάπης:

























