Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γράφει ο Ν. Ζέλλιος

Ιδιαίτερα σκληρός και απαιτητικός κάτω από υψηλές θερμοκρασίες ήταν ο αγώνας του παγκοσμίου στα Γρεβενά, για τους Έλληνες αναβάτες που αποδείχθηκαν σκληροτράχηλοι και αρκετά πεισματάρηδες, με τους περισσότερους αναβάτες να τερματίζουν και τις δυο ημέρες του αγώνα. Ο Βασίλη Σιαφαρίκας για ακόμα μια φορά δήλωσε παρόν σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού του χώρου, βοηθώντας και τα μέγιστα στο στήσιμο και την υλοποίηση του αγώνα. Παρά την κούραση πριν τον αγώνα ο Σιαφαρίκας αποδείχθηκε αρκετά ανταγωνιστικός βάζοντας ακόμα μια σελίδα στην μεγάλη του ιστορία, με ιδιαίτερα μνεία στην μονομαχία του στο super test με ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Εxtreme Enduro, τον Billy Bolt . Ήταν ο μοναδικός Έλληνας που συμμετείχε σε κατηγορία του παγκόσμιου κρατώντας την παράδοση χρόνων που τον θέλει ταχύτερο Έλληνα αναβάτη στους αγώνες που γίνονται στην χώρα μας. Στην κατηγορία Νational, ο Γιάννης Παυλίδη ήταν ο ταχύτερος Έλληνας και τις δυο μέρες, έχοντας μηχανικό πρόβλημα μετά την τελευταία ειδική της πρώτης ημέρας που τον υποχρέωσε να χρεωθεί 3 λεπτά ποινή.Πίσω του οι Αλέξης Ζώρας και Χρήστος Παπαθεοδώρου μοιράστηκαν τις δεύτερες και τρίτες θέσεις στην ανεπίσημη γενική των δυο ημερών. Αναλυτικά στις επιμέρους κατηγορίες, ο Γιάννης Παυλίδης ήταν ακόμα ένας αναβάτης που τα έκανε όλα, κλάδεψε, έτρεξε, βοήθησε και προσπάθησε ο συγκεκριμένος αγώνας να είναι άρτιος. Το τέλος του αγώνα μπορεί να τον βρήκε κουρασμένο αλλά ιδιαίτερα ικανοποιημένο. Δεύτερος στην Ε1 τερμάτισε ο Αλέξης Ζώρας ήταν κεφάτος, προσπάθησε για το καλύτερο χωρίς το άγχος του αποτελέσματος, συνεχίζοντας τις πολύ καλές του παρουσίες στον Εθνικό μας αγώνα. Ο Γιάννης Χασάπης απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι οι Μυτιληνιοί ξέρουν εκτός από καλό λάδι και από δύσκολα Enduro τερματίζοντας στην τρίτη θέση της κατηγορία και τέταρτος στην γενική. Ο Χριστόφορος Μελετιάδης αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα την πρώτη μέρα που τον υποχρέωσε να βγει εκτός αγώνα. Την δεύτερη ημέρα ο εκρηκτικός αναβάτης από τα Γιαννιτσά έφτασε μέχρι την ράμπα του τερματισμού έχοντας έναν αξιοπρεπέστατο χρόνο, τερματίζοντας τέταρτος. Στην Ε2 οι Κωνσταντίνος Σαπαντζής και Χρήστος Κουρίδης δεν κατάφεραν να τερματίσουν για διαφορετικούς λόγους την πρώτη ημέρα, την δεύτερη ημέρα ο Σαπαντζής ήταν ο ταχύτερος τερματίζοντας με σπασμένο υποπλαίσιο, κερδίζοντας την κατηγορία πεισμωμένος από την ατυχία της πρώτης ημέρας. Ο Χρήστος Κουρίδης συμμετείχε να στηρίξει την προσπάθεια, ήταν δεύτερος συλλέγοντας εμπειρίες αγωνιζόμενος σε κάτι πρωτόγνωρο και αρκετά δύσκολο για έναν ερασιτέχνη. Άξιος συγχαρητηρίων και ο Χρήστος Παπαθεοδώρου που εκτός από νικητής της Ε3 ήταν ακόμα ένας άνθρωπος που βοήθησε, βάζοντας το δικό του λιθαράκι για την υλοποίηση του αγώνα, έχοντας και μια ομάδα με δυναμική παρουσία. Δεύτερος ο Λεωνίδας Λεοντιάδης που στην δεύτερη παρουσία του σε αγώνα του παγκοσμίου έδειξε περισσότερο εγκλιματισμένος και έτοιμος, αλλά μια μηχανική βλάβη στο τέλος της πρώτης ημέρας δεν τον άφησε να εκκινήσει την Κυριακή. Οι Χάρης Δημόπουλος και Χρήστος Κυρτσούδης της Senior έφτασαν στα όρια τους αλλά τερμάτισαν και τις δυο ημέρες, παρά τα προβλήματα και την κούραση απέδειξαν ότι έχουν ψυχή και αντοχές εφήβου. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του M.Ο.Γ . , της AMOTOE, αλλά και και σε όλους τους εθελοντές που βοήθησαν για το στήσιμο και την υλοποίηση του αγώνα που αναδείχθηκε από τους ανθρώπους της FIM και την εταιρία προώθησης ως ο καλύτερος αγώνας της σειράς. Ν. Ζέλλιος

