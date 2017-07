Ιούλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Στον αθλητισμό και στη ζωή γενικότερα υπάρχουν και οι ήττες, οι αποτυχίες, πολλές φορές ακόμα και με σωστές επιλογές σε θεωρητικό επίπεδο.



Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διδαχθεί από εσάς το παιδί για να μην απογοητεύεται παραπάνω από όσο πρέπει: Επειδή τα παιδιά είναι άκρως εγωκεντρικά και ανταγωνιστικά, μην περιμένετε θαύματα. Δεν πρόκειται σε αυτές τις ηλικίες να μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ήττα, όπως πρέπει να μπουν οι βάσεις για να γίνει αυτό στο μέλλον. Το σημαντικό είναι να μάθουν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε οτιδήποτε καταπιάνονται και να μην κρίνουν τα πάντα εκ του αποτελέσματος. Το μήνυμα που θα πρέπει να τους περάσετε είναι «προσπάθησε πολύ κι ας αποτύχεις», χωρίς αυτό βέβαια να τους δείχνει ότι η ηττοπάθεια είναι το ζητούμενο. Εκείνες τις φορές που θα πετύχει το στόχο του, δεν πρέπει να το ενδιαφέρει η αναγνώριση από τους άλλους. Όλοι θέλουμε να ακούμε έναν καλό λόγο σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως η ηθική ικανοποίηση που νιώθουμε από μόνοι μας είναι πιο σημαντική από τα «μπράβο» των άλλων.



Αν μιλάμε για τις σχολικές επιδόσεις, πολλή προσοχή χρειάζεται ώστε να μη δημιουργήσετε στο παιδί ανταγωνιστικές τάσεις με άλλα παιδιά ή να έχει ως αυτοσκοπό να είναι ο καλύτερος μαθητής και να περηφανεύεται γι’αυτό. Η πρόοδος είναι προσωπική υπόθεση, αφορά καθαρά τη δική του καλλιέργεια και εξέλιξη και δεν είναι ένας αγώνας δρόμου με τους συμμαθητές του ή ένας τρόπος να διογκώσει το δικό σας «εγώ». Αν διαπιστώσετε ότι οι ανταγωνιστικές τάσεις του παιδιού σας επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις με τους φίλους του, είναι επιτακτική ανάγκη να κάνετε μια συζήτηση μαζί του ώστε να καταλάβει τη ματαιότητα της λογικής του. Άραγε θέλει να συνεχίσει να τσακώνεται μαζί τους και γενικά να είναι ανεπιθύμητο επειδή αδυνατεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι δε γίνεται να είναι πρώτο και καλύτερο στα πάντα; Επειδή η απάντηση προφανώς και θα είναι αρνητική, βρείτε από κοινού τρόπους να αλλάξει νοοτροπία και συμπεριφορά. Τέλος, αναρωτηθείτε μήπως δίνετε το κακό παράδειγμα του ανταγωνισμού επειδή ακριβώς λειτουργείτε έτσι στις δικές σας συναναστροφές ή μήπως καλλιεργείτε τέτοια νοοτροπία με σχετικές παροτρύνσεις προς το παιδί. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 8th, 2017 at 20:41 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.