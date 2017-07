Ιούλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Οι γιατροί μπορεί να μην είναι διατροφολόγοι, αλλά συνηθίζουν να δίνουν διατροφικές συμβουλές. Οι ίδιοι, άραγε, όμως, τι τρώνε; Ο συγγραφεάς Μάικλ Ράχλμαν πήγε μαζί με την Ροχάν Σουκόλ στο σούπερ μάρκετ για να δει ακριβώς τι ψωνίζει και τι αποφεύγει να αγοράζει μια γιατρός. Πρώτη στάση, Μανάβικο -Το τμήμα που η Σουκόλ λέει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο Αρκετές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αν κάποιος θέλει να χάσει βάρος ή απλά να βελτιώσει γενικά την υγεία του, στο διατροφικό του πλάνο θα πρέπει να υπάρχουν άφθονα φρούτα και λαχανικά καθώς και ορισμένα δημητριακά ολικής αλέσεως και άπαχες πρωτεΐνες. Επόμενη στάση, το τμήμα με τα… βούτυρα Η Σουκόλ λέει ότι αγοράζει αρκετό φρέσκο φυστικοβούτυρο επειδή τα συστατικά του είναι απλά… φιστίκια. Επόμενη στάση, το ζαχαροπλαστείο Η Σουκόλ αγόρασε μια τάρτα λεμόνι. Προσπέρασε το τμήμα με τους χυμούς «Οταν πίνεις ένα χυμό πχ λεμόνι το μόνο που δεν πίνεις είναι χυμό πορτοκάλι. Πίνεις χυμό χωρίς καμία φυτική ίνα. Και ενώ οι χυμοί έχουν βιταμίνες και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα μικρό ποσοστό πρωτεϊνών, οι μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο καλύτερος τρόπος για να τα καταναλώνεις είναι να τα τρως. Στύβοντάς τα αφαιρούνται οι φυτικές ίνες και δεν σε χορταίνουν», υποστηρίζει. Προσπερνά το τμήμα με τις μπάρες και τα σνακ «Τα τμήματα με τις μπάρες και τα σνακ στα σούπερ μάρκετ, είναι ουσιαστικά τμήματα με καραμέλες» λέει η Σουκόλ εξηγώντας ότι έχουν εξαιρετικά πολύ ζάχαρη. Επόμενη στάση, το τμήμα των γαλακτοκομικών Στο τμήμα γαλακτοκομικών η Σουκόλ αποφεύγει οτιδήποτε αναγράφει «με χαμηλά λιπαρά» ή «με μειωμένα λιπαρά». «Οτιδήποτε διαφημίζεται ως προϊόν με μειωμένα λιπαρά δεν είναι φαγητό», λέει. Προσπερνά το τμήμα των δημητριακών Οπως και το τμήμα με τις μπάρες έτσι και σ’ αυτό τα περισσότερα προϊόντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Τα περισσότερα έχουν επίσης, χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες οι οποίες είναι αυτές που δίνουν το αίσθημα της πληρότητας. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται, συνήθως, σε εκλεπτυσμένους υδατάνθρακες ή όπως η Σουκόλ τους αποκαλεί σε «απογυμνωμένους υδατάνθρακες». Αυτοί είναι ουσιαστικά ολόκληροι κόκκοι που τους έχουν αφαιρεθεί τα πιο θρεπτικά συστατικά, όπως οι φύτρες. Ετσι, αυτοί οι υδατάνθρακες μετατρέπονται γρήγορα σε ζάχαρη. Επόμενη στάση στο τμήμα θαλασσινών Δεδομένου ότι τα ψάρια όπως ο σολομός είναι καλή πηγή πρωτεϊνών και καλών λιπαρών, πολλοί διαιτολόγοι συνιστούν την ενσωμάτωσή τους σε μια δίαιτα που βασίζεται σε λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης. Τελευταία στάση το τμήμα του κρεοπωλείου Σύμφωνα με την Σουκόλ υπάρχουν τρία είδη λιπαρών: Τα καλά λίπη, όπως αυτά που βρίσκονται στα ψάρια, το αβοκάντο και το ελαιόλαδο. Τα κακά λίπη που βρίσκονται στα επεξεργασμένα τρόφιμα όπως η μαργαρίνη και το καλαμποκέλαιο. Και τρίτον, κάποια λίπη που βρίσκονται στο ενδιάμεσο. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα λίπη από το βοδινό και το αρνί. Για αυτές τις δύο κατηγορίες λιπών η Σουκόλ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δείχνουν ότι είναι συνολικά καλά ή καλά για την υγεία μας. Εντωμεταξύ συνιστά μια διατροφή βασισμένη στα λαχανικά: «Μέτρια κατανάλωση κρέατος και μακριά από τα επεξεργασμένα τρόφιμα». iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 8th, 2017 at 13:33 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.