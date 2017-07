Ιούλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Κι’ όμως, το 2017 της παγκόσμιας κρίσης και ανεργίας, υπάρχουν κλάδοι που «στενάζουν» να βρουν ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουν κορεστεί όλα τα επαγγέλματα και υπάρχουν ακόμα αρκετές ειδικότητες στις οποίες κάποιος θα μπορούσε σήμερα άνετα να βρει δουλειά, όσο απίστευτο και δύσκολο και αν φαντάζει. Πρόκειται για επαγγελματικούς κλάδους όπου ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται για να γεμίσουν ανοιχτές θέσεις είναι δραματικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων που είναι ικανά – ή πρόθυμα – να αναλάβουν τη θέση. Μάλιστα, σύμφωνα με το Forbes, τα δέκα επαγγέλματα που κυριολεκτικά ζητάνε κόσμο αλλά δεν βρίσκουν, δεν έχουν μόνο πολύ καλούς μισθούς αλλά και προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα τουλάχιστον 8 χρόνια! Γράφει η Ελένη Λογοθέτη Η τεχνολογία, η γήρανση του πληθυσμού και η συνταξιοδότηση και η έλλειψη ειδικευμένων υποψηφίων είναι μερικοί από τους κορυφαίους λόγους για τους οποίους οι κλάδοι αυτοί «στενάζουν» να βρουν ανθρώπινο δυναμικό. H έρευνα που έγινε αφορά το επαγγελματικό πεδίο των ΗΠΑ αλλά δείχνει και μία γενικότερη τάση. Επίσης, θα φανεί πολύ χρήσιμη για όσους σκέφτονται να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν εργασιακές ευκαιρίες στην Αμερική τώρα ή στο κοντινό μέλλον.



Αυτά είναι λοιπόν τα 10 επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση αλλά χωρίς ιδιαίτερη προσφορά το 2017 (και το 2018, το 2019…) Οδηγός νταλίκας Ίσως το πιο περίεργο επάγγελμα που μπήκε φέτος για πρώτη φορά στη λίστα, παρά την σχετικά χαμηλή πρόβλεψη ανάπτυξης 5% και μέσο ετήσιο μισθό 40.000 δολάρια. «Το επάγγελμα χτυπήθηκε πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της ύφεσης και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εργάστηκαν ως οδηγοί φορτηγών στράφηκαν σε κάτι άλλο. Τώρα, οι θέσεις εργασίας αρχίζουν να ξανανοίγουν αλλά σχεδόν κανείς δεν σκέφτεται να επιστρέψει στο τιμόνι» εξηγεί ο Kyle Kensing, του CareerCast’s. Επιχειρησιακός διευθυντής Επάγγελμα πολύ διαδομένο στη γενιά των Baby Boomerς – περισσότεροι από αυτούς πλέον βγαίνουν στη σύνταξη και ελάχιστοι νέοι επαγγελματίες υπάρχουν στην –καλοπληρωμένη ακόμα – αγορά. Μέσος ετήσιος μισθός σχεδόν 98.000 δολάρια και 8ετή πρόβλεψη ανάπτυξης 7%. Νοσηλεύτρια Άλλο ένα επάγγελμα της γενιάς του ’60 που τείνει να εκλείψει, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της συνταξιοδότησης του υπάρχοντος δυναμικού προσωπικού – πολύ λίγοι επιλέγουν πλέον να σπουδάσουν και να εργαστούν ως νοσηλευτές αλλά οι ανάγκες για αυτή την ειδικότητα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Μέσος ετήσιος μισθός πάνω από 67.000 χιλιάδες δολάρια και 8ετή πρόβλεψη ανάπτυξης 16%. Προγραμματιστής (software engineer) Μεγάλη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε ένα κλασσικό πλέον τεχνολογικό επάγγελμα, παρά τον μέσο ετήσιο μισθό που ξεπερνάει τα 100. 000 χιλιάδες δολάρια και 8ετή πρόβλεψη ανάπτυξης 17%. Διευθυντής ιατρικών υπηρεσιώνΆλλο ένα επάγγελμα στον τομέα και της παροχής υπηρεσιών στον χώρο της υγείας που ισχύει η μεγάλη προσφορά αλλά όχι ανάλογη ζήτηση. Τα επόμενα 8 χρόνια αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 17% και μέσος ετήσιος μισθός 94.5000 χιλιάδες δολάρια. Αναλυτής ασφάλειας πληροφοριών Μια… τεχνολογική δουλειά που τώρα αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως ένας εξειδικευμένος τομέας σπουδών, λέει ο Kensing. Οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο μπορούν να κερδίσουν μέσο ετήσιο μισθό άνω των 90.000 δολαρίων, με 8ετή πρόβλεψη ανάπτυξης 18%.

Διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών Άλλο ένα επάγγελμα στον τομέα παροχής υπηρεσιών στον χώρο της υγείας που ισχύει η μεγάλη προσφορά, αλλά όχι ανάλογη ζήτηση. Τα επόμενα 8 χρόνια αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 17% και μέσος ετήσιος μισθός 94.5000 χιλιάδες δολάρια. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος Ακούγεται τόσο συνηθισμένο στις μέρες μας όμως φαίνεται ότι ως ειδικότητα τείνει να εξαφανιστεί! Ο μέσος ετήσιος μισθός ξεπερνάει τα 89. 000 χιλιάδες δολάρια και έχει 8ετή πρόβλεψη ανάπτυξης 30%! Φυσιοθεραπευτής Όπως η νοσηλεύτρια και ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών, και αυτό το επάγγελμα στον τομέα της υγείας έχει μεγαλύτερη ζήτηση από ότι προσφορά. Τα επόμενα 8 χρόνια μάλιστα η ανάγκη για φυσιοθεραπευτές αναμένεται να αυξηθεί κατά 34% και έχει μέσο ετήσιο μισθό 84.000 δολάρια. Αναλυτής δεδομένων Από τα πιο ακριβοπληρωμένα και «άδεια» επαγγέλματα καθώς αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ένα πεδίο που αναπτύσσεται. Τα πανεπιστήμια τώρα αρχίζουν να ενσωματώνουν συγκεκριμένες ειδικότητες για αυτόν τον τομέα.Μέσος ετήσιος μισθός σχεδόν 128.000 δολάρια και 8ετή πρόβλεψη ανάπτυξης 16%. Παροχή ιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον Αυτή είναι η ειδικότητα που έχει την μεγαλύτερη έλλειψη σε προσωπικό και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πρόβλεψη ανάπτυξης 38%. Από τις λιγότερο καλά αμειβόμενες δουλειές, με μέσο ετήσιο μισθό μόλις 21.920 δολάρια – μάλλον από τους βασικούς λόγους που κανείς νέος άνθρωπος δεν στρέφεται σε αυτό τον κλάδο. news loading…

