Ιούλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Τα παιδιά έχουν τα δικά τους άγχη, τους δικούς τους προβληματισμούς ή και μέρες που απλά δεν έχουν όρεξη χωρίς να έχει γίνει κάτι. Επειδή όμως σίγουρα δεν μπορείτε να βλέπετε έτσι το αγγελούδι σας, τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξει η διάθεσή του;



Ο πρώτος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να κάνετε μια συζήτηση με το παιδί, ρωτώντας το ξεκάθαρα αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που βασανίζει το μυαλουδάκι του ή απλά δεν είναι η μέρα του. Αν συμβαίνει το πρώτο, αναζητήστε από κοινού λύσεις, ενώ στη δεύτερη περίπτωση συμβουλέψτε το να κατευθύνει τη σκέψη του σε όμορφα πράγματα. Περάστε χρόνο μαζί του και ασχοληθείτε με δραστηριότητες που το ευχαριστούν. Αφήστε το παιδί να επιλέξει αν θέλει να ζωγραφίσετε, να παίξετε ή να πάτε μια βόλτα. Το πλέον πιθανό είναι ότι μετά από κάτι τέτοιο, θα νιώσει πολύ καλύτερα. Αν η απογοήτευση που νιώθει σχετίζεται με κάποια αποτυχία, δώστε του κουράγιο να συνεχίσει την προσπάθεια και τονίστε του πόσο πολύ πιστεύετε στις δυνατότητές του. Είναι πολύ σημαντικό να νιώσει ότι είσαστε στο πλευρό του σε μια δύσκολη στιγμή και ταυτόχρονα να του τονώσετε την αυτοπεποίθηση.



Δώστε του χρόνο να ηρεμήσει και μην το πιέζετε να φτιάξει άμεσα τη διάθεσή του. Κάποια παιδιά ίσως χρειάζονται περισσότερη ώρα να επανέλθουν συγκριτικά με κάποια άλλα και είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. Σε καμία περίπτωση μην το επιπλήξετε ή το κατακρίνετε που «τόλμησε» να μην είναι κεφάτο. Είναι άνθρωπος όπως όλοι, με τα πάνω και τα κάτω του και δεν πρέπει να νιώσει άσχημα γι’αυτό. newsbeast loading…

