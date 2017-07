Ιούλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Ο αριθμός των φίλων μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και τη γονιμότητα σύμφωνα με τον καθηγητή εξελικτικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Ρόμπιν Ντάνμπαρ. Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι οι λίγοι και καλοί φίλοι λειτουργούν σαν «ασπίδα» ενάντια στο στρες, ενώ αντίθετα η έλλειψη έμπιστων ατόμων στον κοινωνικό περίγυρο λειτουργεί επιβαρυντικά και μπορεί να απορρυθμίσει τον κύκλο της περιόδου.



Επίσης, ο Ντάνμπαρ ισχυρίζεται ότι η υπερπροσπάθεια να διατηρήσει μια γυναίκα μια πολύ δραστήρια και γεμάτη κοινωνική ζωή –αντί να «επενδύσει» σε λίγους ανθρώπους– επηρεάζει αρνητικά την ορμονική λειτουργία.



Σε ομιλία που έδωσε στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Αμερικανικού Οργανισμού για την Πρόοδο της Επιστήμης (AAAS), ο καθηγητής ανέφερε ότι οι γυναίκες που προσπαθούν να κάνουν παιδί θα βοηθηθούν ιδιαίτερα από τους καλούς τους φίλους για να πετύχουν τον στόχο τους. «Το μέγεθος του κοινωνικού κύκλου επηρεάζει σημαντικά το ενδοκρινικό σύστημα (επίπεδα ορμονών). Μπορεί να αποσταθεροποιήσει τον έμμηνο κύκλο και να προκαλέσει υπογονιμότητα». baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 8th, 2017 at 18:28 and is filed under ΆΝΤΡΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.