Ιούλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια γυναίκα να απατήσει τον σύντροφο της;



Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, κάποιοι από τους οποίους δεν περνάνε καν από το αντρικό μυαλό. Άλλοι πιο σοβαροί και άλλοι λιγότερο, όλοι αποτελούν πιθανά σενάρια για τη γυναικεία απιστία. Δείτε παρακάτω πέντε λόγους… 1. Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση Οι γυναίκες που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση αισθάνονται ότι δεν έχουν θηλυκότητα ή ότι δεν είναι αρκετά ερωτικές. Σε αυτό ευθύνεται και οι σύζυγοί τους που η συμπεριφορά τους είτε ενισχύει την ανασφάλεια για την εικόνα τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι γίνονται πιο ευάλωτες σε οποιαδήποτε ένδειξη θαυμασμού. Έτσι η αίσθηση ότι είναι επιθυμητή από έναν άλλο άνδρα μπορεί να είναι αρκετή για να βρεθεί μία γυναίκα μπλεγμένη σε μία «εξωσυζυγική» σχέση. 2. Θέλουν λίγη αδρεναλίνη στην καθημερινότητά τους Υπάρχουν και οι γυναίκες που έχουν σταθερές σχέσεις αλλά έχουν χάσει την επιθυμία για σεξ με τον σύντροφό τους. Έτσι, ένας κρυφός δεσμός θα δώσει λίγο αλατοπίπερο στη ζωή τους… 3. Είναι δυστυχισμένες στην υπάρχουσα σχέση Αν μια γυναίκα κάνει συνεχώς αυτή υποχωρήσεις στο γάμο της και παραμελούνται συνέχεια οι ανάγκες της, ενώ καταπιέζονται ταυτόχρονα οι επιθυμίες της, προκειμένου «να μη χαλάσει η σχέση», τότε οδηγείται στην εξωσυζυγική σχέση που μπορεί να είναι και προάγγελος διαζυγίου 4. Νιώθουν μόνες Αν ο σύζυγος δεν δείχνει τη δέουσα προσοχή στη γυναίκα του, τότε αυτομάτως αυτή αισθάνεται παραμελημένη. Μάλιστα η σύντροφος αρχίζει να πιστεύει ότι έχει χαθεί η συναισθηματική επαφή και η επικοινωνία από τη σχέση της. Αυτές οι γυναίκες μπαίνουν πιο εύκολα στον πειρασμό να δημιουργήσουν έναν παράνομο δεσμό. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή η απιστία είναι πρωτίστως συναισθηματική…



5. Θέλουν να εκδικηθούν Αν η γυναίκα θέλει να εκδικηθεί για μία παλιά απιστία τον σύντροφο της δεν θα διστάσει να το κάνει και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Θα θέλει να κάνει τον άνδρα της να αισθανθεί όπως τόσο άσχημα, όπως ένιωσε εκείνη στο παρελθόν! baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 8th, 2017 at 21:26 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.