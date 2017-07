Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Νίκος Ζαλμάς δήλωσε τους παρακάτω αθλητές για το Βαλκανικό Παίδων που θα διεξαχθεί στην Σερβία 8-12/8/2017.



Γεωργίου Ευάγγελος (ΓΑΣ Παμβοχαϊκός) Πασαδόρος

Ρουσόπουλος Θεοφάνης (ΟΠΕ Χαλκίδας) Πασαδόρος

Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος (Παναθηναϊκός Α.Ο.) Ακραίος

Παλαιολόγος Δημήτριος (Παναθηναϊκός Α.Ο.) Ακραίος/Διαγώνιος

Κεχαγιάς Αλέξανδρος (ΑΠΣ Ν. Περάμου Κύζικος) Λίμπερο

Κωτσάκης Φροίξος (ΑΟ Καλαμάτα 80) Ακραίος

Ράπτης Αλέξανδρος (ΑΕΠ Ολυμπίας) Ακραίος/Διαγώνιος

Καπετανίδης Κωνσταντίνος (ΑΣΘ Ηρακλής) Ακραίος/Διαγώνιος

Τζιάβρας Δημήτριος (Πήγασος Πολίχνης) Λίμπερο

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος (ΕΑ Πατρών) Ακραίος

Παπαλεξίου Γεώργιος (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου) Κεντρικός

Γκιτέρσος Χρήστος (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου) Πασαδόρος

Ζαΐμης Πέτρος (ΑΠΣ Αίας Ευόσμου) Κεντρικός

Λέτσιος Γεώργιος (ΓΣ Γρεβενών) Κεντρικός

Μούχλιας Δημήτριος (ΑΣΑ Έβρος) Διαγώνιος

Μύρος Δημήτριος (ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης) Λίμπερο

Αλεξάκης Αλέξανδρος (ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης) Κεντρικός

Στεφανίδης Μιχαήλ – Άγγελος (Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015) Πασαδόρος

Μαγγανάς Πέτρος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) Ακραίος

Δημούδης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) Κεντρικός

Συναδινός Σωτήριος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) Λίμπερο

Κανασάρος Άγγελος (ΑΟΝΣ Μίλων) Ακραίος

Χάκας Σπυρίδων (ΑΟΝΣ Μίλων) Πασαδόρος

Λαρσινός Αλέξανδρος (Πανερυθραϊκός ΑΣ) Ακραίος

Η ανακοίνωση των αθλητών (16 σε σύνολο) που θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία θα γίνει την επομένη της λήξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων.

