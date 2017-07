Ιούλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ως Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε θερμά τους γρεβενιωτες κ. Στέργιο Κρικέλη, που ορίστηκε τομεάρχης της Νεας Δημοκρατίας στο νομό Κοζάνης, καθώς και τον κ. Χρήστο Βάιο ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας για την περιφερειακή οργάνωση της νέας Δημοκρατίας Δυτικής Μακεδονίας.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων Η Συμβολή τους και το αμέριστο ενδιαφέρον τους Θα ωφελήσουν Πολλαπλά στους τομείς τους

Τους ευχόμαστε δημιουργική και παραγωγική θητεία Για τη ΝΟΔΕ Γρεβενών Λεωνίδας Τεντόγλου Πρόεδρος ΝΟΔΕ Γρεβενών

